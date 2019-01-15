Выступавшего в "ДНР" российского певца укусила змея на отдыхе

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Музыкант сообщил, что неизвестно ядовитая она или нет

Известного российского певца, солиста группы "Градусы" Романа Пашкова, который выступал в "ДНР", во время отдыха укусила змея. Об инциденте Пашков рассказал на своей странице в Instagram.

Известно, что инцидент произошел во время отдыха на Бали. Роман Пашков сообщил, что это произошло прямо в отеле. После укуса он вынужден был обратиться за помощью к медикам и ему поставили капельницу.

"Я ненавижу змей. И чтобы вы думали? Меня в отеле за ногу укусила змея. И непонятно: ядовитая или нет. Была мелкая неприятная змея. Поэтому я сейчас в госпитале. Взяли кровь. Что-то капают в руку", - рассказал об инциденте на видео артист.

Поклонники музыканта пожелали ему скорейшего выздоровления и предположили, что змея скорее всего была не ядовитая, так как Пашков совершенно не утратил чувство юмора.

"Откуда в отеле змея? Жить-то будешь? Или еще неизвестно?", "Я бы от страха сразу умерла. Капеец, я не поеду в Азию", "Роман, судя по тому, что чувство юмора никуда не делось, червяк был не ядовитый", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/pashock_official)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что популярная российская группа выступила в "ДНР".

Пользователи сети пошутили, что концертами некогда известных групп так называемое "руководство" "молодой республики" хочет отвлечь внимание жителей Луганска от нищеты.

А также рассказывали о том, что известный российский певец, солист группы "Градусы" попал в аварию. Он рассказал подробности инцидента и сообщил, какие травмы получил.