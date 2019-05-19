На виступ Мадонни стався дивний інцидент: усі подробиці

Євробачення 2019 завершилося 18 травня перемогою Дункана Лоуренс з піснею Arcade. На пісенному конкурсі виступила легендарна американська співачка Мадонна. Поява прапора Палестини під час виступу поп-королеви Мадонни на сцені Євробачення не було заплановано. Про це повідомляє BBC.

Так, Мадонна виступала у чорній накидці і пов'язкою на оці, залишивши заклики активістів не виступати в Тель-Авіві без відповіді. У якийсь момент на сцені з'явилися люди з прапорами Палестини та Ізраїлю.

За словами організаторів конкурсу, перформанс під час виступу Мадонни не був запланований.

"У прямому ефірі два танцюриста Мадонни короткочасно продемонстрували ізраїльські і палестинські прапори на спинах своїх нарядів. Цей елемент не був частиною репетицій, які були очищені від подібних дій. Євробачення — не політичний захід, і Мадонна знала про це", — йдеться в заяві організаторів.

Євробачення 2019 – на виступ Мадонни стався дивний інцидент (відео: youtube.com)

У той же час користувачі мережі оцінили наряд Мадонни на виступі. На думку актора Пілу Асбека, що грає роль Еурона Грейджоя, співачка виглядає так, немов "йде на Гру престолів".

Нагадаємо, що раніше Білорусь усунули від голосування. З'ясувалася причина.

Стало відомо, про що заспівав переможець Євробачення 2019. Лірична пісня підкорила всіх.