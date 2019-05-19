На выступлении Мадонны произошел странный инцидент: все подробности

Евровидение 2019 завершилось 18 мая победой Дункана Лоуренс с песней Arcade. На песенном конкурсе выступила легендарная американская певица Мадонна. Появление флага Палестины во время выступления поп-королевы Мадонны на сцене Евровидения не было запланировано. Об этом сообщает BBC.

Так, Мадонна выступала в черной накидке и повязкой на глазу, оставив призывы активистов не выступать в Тель-Авиве без ответа. В какой-то момент на сцене появились люди с флагами Палестины и Израиля.

По словам организаторов конкурса, перформанс во время выступления Мадонны не был запланирован.

"В прямом эфире два танцора Мадонны кратковременно продемонстрировали израильские и палестинские флаги на спинах своих нарядов. Этот элемент не был частью репетиций, которые были очищены от подобных действий. Евровидение — не политическое мероприятие, и Мадонна знала об этом", — говорится в заявлении организаторов.

Евровидение 2019 – на выступлении Мадонны произошел странный инцидент (видео: youtube.com)

В то же время пользователи сети оценили наряд Мадонны на выступлении. По мнению актера Пилу Асбека, играющего роль Эурона Грейджоя, певица выглядит так, словно "идет на Игру престолов".

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