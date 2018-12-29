"Я знаходився в стані шоку": Дзідзьо прокоментував своє побиття

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Дзідзьо розповів про страшний діагноз лікарів

У п'ятницю, 28 грудня Відомого українського виконавця DZIDZIO (Михайло Хома) побили в Києві. До цього один з фігурантів гучної справи прокоментував інцидент, сказавши, що гурт DZIDZIO - злочинне угруповання. Зараз свій коментар дав музикант Михайло Хома у своєму Instagram.

Дзідзьо розповів, що на нього напала група з восьми осіб неслов'янської зовнішності на чолі з Михайлом Мішковим.

"Я хочу звернутися до всіх і розповісти ситуацію, яка вчора сталася зі мною. Перед ефіром на радіо на мене напала зграя бандитів, це було близько 8 чоловік неслов'янської зовнішності на чолі з Михайлом Мішковим, який на мою думку, є в злочинній змові з Олегом Турком", - ділиться подробицями музикант.

Фото: (instagram.com/dzidzio)

Дзодзьо також зазначив, що йому поставили страшний діагноз - розрив барабанної перетинки лівого вуха.

"Вчора я перебував у шоковому стані і не розумів серйозність того, що відбувається. Лікар діагностував у мене розрив барабанної перетинки лівого вуха. І сьогодні вранці я відчуваю себе гірше. Тому лікар наполіг на госпіталізації. Я перебуваю в лікарні і змушений буду провести тут всі Новорічні свята", — написав артист.

Дзідзьо також додав, що він може втратити слух, тому змушений скасувати всі концерти мінімум на місяць вперед.

"Я звертаюся до всіх наших концертних партнерів, замовників, і прошу пробачити мене і мою команду, але ми змушені скасувати всі заплановані концерти мінімум на місяць, у тому числі скасовуємо корпоративні виступу в Новорічну ніч. Для мене як для музиканта в першу чергу важливий мій слух, який я можу втратити", - додав Дзідзьо.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, що фігурант скандалу з побиттям популярного співака та актора Михайла Хоми в Києві 28 грудня Михайло Мішков прокоментував інцидент.

Як повідомлялося раніше, нападників на Михайла Хому було кілька. Після побиття зловмисники зникли у невідомому напрямку на автомобілі.

За словами піар-менеджера DZIDZIO Лілії Слюсар, артиста біля будівлі радіокомпанії чекали троє людей, двоє з яких вони знали. Третім був такий собі Михайло Мішків, який нібито займається рейдерством.