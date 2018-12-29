"Я находился в состоянии шока": Дзидзьо прокомментировал свое избиение

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Дзидзьо рассказал о страшном диагнозе врачей

В пятницу, 28 декабря Известного украинского исполнителя DZIDZIO (Михаил Хома) избили в Киеве. До этого один из фигурантов громкого дела прокомментировал инцидент, сказав, что группа DZIDZIO - преступная группировка. Сейчас свой комментарий дал музыкант Михаил Хома в своем Instagram.

Дзидзьо рассказал, что на него напала группа из восьми человек неславянской внешности во главе с Михаилом Мешковым.

"Я хочу обратиться ко всем и рассказать ситуацию, которая вчера произошла со мной. Перед эфиром на радио на меня напала шайка бандитов, это было около 8 человек неславянской внешности во главе с Михаилом Мешковым, который по моему мнению, является в преступном сговоре с Олегом Турком", - делится подробностями музыкант.

Фото: (instagram.com/dzidzio)

Дзодзьо также отметил, что ему поставили страшный диагноз - разрыв барабанной перепонки левого уха.

"Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Я нахожусь в больнице и вынужден буду провести Все новогодние праздники", — написал артист.

Дзидзьо также добавил, что он может потерять слух, потому вынужден отменить все концерты минимум на месяц вперед.

"Я обращаюсь ко всем нашим концертных партнеров, заказчиков, и прошу простить меня и мою команду, но мы вынуждены отменить все запланированные концерты минимум на месяц, в том числе отменяем корпоративные выступления в Новогоднюю ночь. Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять", - добавил Дзидзьо.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/dzidzio

Напомним, что фигурант скандала с избиением популярного певца и актера Михаила Хомы в Киеве 28 декабря Михаил Мишков прокомментировал инцидент.

Как сообщалось ранее, нападавших на Михаила Хому было несколько. После избиения злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на автомобилях.

По словам пиар-менеджера DZIDZIO Лилии Слюсар, артиста возле здания радиокомпании ждали трое людей, двоих из которых они знали. Третьим был некто Михаил Мешков, который якобы занимается рейдерством.