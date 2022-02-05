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"Я вижила, а він - помер": зірка "Лісапетного батальйону" розповіла про страшну втрату через COVID-19

Автор: Styler

Солістка українського гурту "Лісапетний батальйон" та народна улюблениця Наталія Фаліон зізналася, що перехворіла коронавірусом. Жінці вдалося впоратися з хворобою, а ось її коханої людини не стало.

Про страшну втрату в родині артистка розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

За її словами, коханого чоловіка на ім'я Сергій не стало восени 2021 року. До цього пара була разом чотири щасливих роки.

"Ми заразилися коронавірусом. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу 30 вересня. Так що не все так просто. Я тримаюся. Люблю себе за те, що вмію триматися", - заявила Наталя.

Наталя намагається не падати духом і рятується творчістю (instagram.com/nataliafalion)

Фаріон зізнається, що важко переносить втрату коханого. Її рятує творчість, але жінці дуже непросто залишатися одній.

"У мене важкі ночі, я погано сплю. Думки не можна прогнати. Якби можна було просто шторку закрити! Але знаходжу собі заняття, весь час намагаюся бути в русі, у мене завжди багатолюдно", – розповіла Наталя.

Після похорону Сергія якийсь час зірка "Лісапетного батальйону" жила у дочки в Києві, а потім повернулася в рідне село.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про діагноз української співаки Міли Нітіч – артистка злягла з Омікроном.

До слова, Камалія підхопила флурону - одночасному заразилася коронавірусом і грипом.

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