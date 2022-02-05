"Я выжила, а он - умер": Звезда "Лисапетного батальона" рассказала о страшной потере из-за COVID–19

По ее словам, любимого мужчины по имени Сергей не стало осенью 2021 года. До этого пара была вместе четыре счастливых года.

"Мы заразились коронавирусом. Я выжила, а Сергей умер от коронавируса 30 сентября. Так что не все так просто. Я держусь. Люблю себя за то, что умею держаться", - заявила Наталья.

Наталья старается не падать духом и спасается творчеством (instagram.com/nataliafalion)

Фарион признается, что тяжело переносит потерю любимого. Ее спасает творчество, но женщине очень непросто оставаться одной.

"У меня тяжелые ночи, я плохо сплю. Мысли нельзя прогнать. Если бы можно было просто шторку закрыть! Но нахожу себе занятие, все время стараюсь быть в движении, у меня всегда многолюдно", – рассказала Наталья.

После похорон Сергея какое-то время звезда "Лисапетного батальона" жила у дочери в Киеве, а потом вернулась в родное село.