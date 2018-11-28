"Йде заруба не дитяча": Притула присвятив вірш "експертам" ведення морського бою

Колаж РБК - Україна

Популярний телеведучий говорить, що не потрібно вірити всьому, що читаєте в мережі

Сергій Притула опублікував емоційний пост, який присвятив останнім подіям у країні. Притула доповнив свої слова віршем, який, за його словами, було написано раніше і який ще не публікувався. Вірш розміщено на сторінці Притули на Facebook.

"Три доби я стримував себе від коментарів щодо останніх подій. Цей вірш, який я колись написав про себе, я хотів би присвятити усім "експертам" в царині ведення морського бою і введення військового стану, "креативи" яких я вичитував у стрічці ФБ останніх 3 доби, коли мені кров йшла з очей і я хотів це "розвидіти"!", - написав телеведучий.

Нижче йде вірш телеведучого:

"В 22-ій вклав дитину, потім вимкнув свій лептоп,

В 22.30 почав пестити дружину…

В 22.32 повернувся на бочок!

ОпівнОчі дивлюсь в стелю, сон відбився щось від рук,

Думаю, лиш на хвилинку, зазирну у свій фейсбук!

Лайкнув пости про собачок, з святом привітав куму,

Тут мене хтось в «лічку» штурхнув,

Штурх у відповідь йому!

Відкоментив пост про #зраду

І репостнув #перемогу,

Не встигав давати ради в суперечках із уродом,

Що на ватному ресурсі ображав мою країну,

Я його в коментах матом!

Матом він мою родину!

Ще поставив пару лайків, двох дурних відправив в бан,

Третя ночі, кухня, кава! Мене лайкає Педан!

Йде заруба не дитяча на фейсбучівських фронтах,

Я розношу опонентів у коментах в пух і прах!

В 5-ій ранку у всіх виграв, смикнув з радості сто грам!

І вже можна було б спати…

Але є ще ін-ста-грам!!!!"

Скріншот з Facebook (www.facebook.com/serhiyprytula)

Також Притула звернувся до всіх своїх фанів з проханням "не вестися" на все, що вони читають в Інтернеті: "Не ведіться на все, що читаєте у мережі! Зберігайте спокій і робіть свою роботу. Все буде добре!"

Користувачі активно відреагували на пост телеведучого й підтримали його своїми не менш емоційними коментарями.

Скріншот з Facebook (www.facebook.com/serhiyprytula)

Раніше український телеведучий розповів, як він свариться зі своєю дружиною Катериною. Вона з Донецька і артист заявив, що вони спілкуються українською, а сваряться - російською.

Раніше Притула заявив, що вважає необхідне заборонити всім росіянам виїзд за кордон.

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