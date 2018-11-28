"Йде заруба не дитяча": Притула присвятив вірш "експертам" ведення морського бою

Популярний телеведучий говорить, що не потрібно вірити всьому, що читаєте в мережі
Сергій Притула опублікував емоційний пост, який присвятив останнім подіям у країні. Притула доповнив свої слова віршем, який, за його словами, було написано раніше і який ще не публікувався. Вірш розміщено на сторінці Притули на Facebook.
"Три доби я стримував себе від коментарів щодо останніх подій. Цей вірш, який я колись написав про себе, я хотів би присвятити усім "експертам" в царині ведення морського бою і введення військового стану, "креативи" яких я вичитував у стрічці ФБ останніх 3 доби, коли мені кров йшла з очей і я хотів це "розвидіти"!", - написав телеведучий.
Нижче йде вірш телеведучого:
"В 22-ій вклав дитину, потім вимкнув свій лептоп,
В 22.30 почав пестити дружину…
В 22.32 повернувся на бочок!
ОпівнОчі дивлюсь в стелю, сон відбився щось від рук,
Думаю, лиш на хвилинку, зазирну у свій фейсбук!
Лайкнув пости про собачок, з святом привітав куму,
Тут мене хтось в «лічку» штурхнув,
Штурх у відповідь йому!
Відкоментив пост про #зраду
І репостнув #перемогу,
Не встигав давати ради в суперечках із уродом,
Що на ватному ресурсі ображав мою країну,
Я його в коментах матом!
Матом він мою родину!
Ще поставив пару лайків, двох дурних відправив в бан,
Третя ночі, кухня, кава! Мене лайкає Педан!
Йде заруба не дитяча на фейсбучівських фронтах,
Я розношу опонентів у коментах в пух і прах!
В 5-ій ранку у всіх виграв, смикнув з радості сто грам!
І вже можна було б спати…
Але є ще ін-ста-грам!!!!"
Скріншот з Facebook (www.facebook.com/serhiyprytula)
Також Притула звернувся до всіх своїх фанів з проханням "не вестися" на все, що вони читають в Інтернеті: "Не ведіться на все, що читаєте у мережі! Зберігайте спокій і робіть свою роботу. Все буде добре!"
Користувачі активно відреагували на пост телеведучого й підтримали його своїми не менш емоційними коментарями.
Скріншот з Facebook (www.facebook.com/serhiyprytula)
Раніше український телеведучий розповів, як він свариться зі своєю дружиною Катериною. Вона з Донецька і артист заявив, що вони спілкуються українською, а сваряться - російською.
Раніше Притула заявив, що вважає необхідне заборонити всім росіянам виїзд за кордон.
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