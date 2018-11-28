"Йде заруба не дитяча": Притула посвятил стих "экспертам" ведения морского боя

Популярный телеведущий говорит, что не нужно верить всему, что читаете в сети
Сергей Притула опубликовал эмоциональный пост, который посвятил последним событиям в стране. Притула дополнил свои слова стихотворением, которое, по его словам, было написано ранее и которое нигде еще не публиковалось. Стих размещен на странице Притулы на Facebook.
"Трое суток я сдерживал себя от комментариев относительно последних событий. Этот стих, который я когда-то написал о себе, я хотел бы посвятить всем "экспертам" в области ведения морского боя и введения военного положения, "креативы" которых я читал в ленте ФБ последних 3 суток, когда у меня кровь шла из глаз, и я хотел это "рассмотреть", - написал телеведущий.
Ниже идет стихотворение телеведущего:
"В 22-ій вклав дитину, потім вимкнув свій лептоп,
В 22.30 почав пестити дружину…
В 22.32 повернувся на бочок!
ОпівнОчі дивлюсь в стелю, сон відбився щось від рук,
Думаю, лиш на хвилинку, зазирну у свій фейсбук!
Лайкнув пости про собачок, з святом привітав куму,
Тут мене хтось в «лічку» штурхнув,
Штурх у відповідь йому!
Відкоментив пост про #зраду
І репостнув #перемогу,
Не встигав давати ради в суперечках із уродом,
Що на ватному ресурсі ображав мою країну,
Я його в коментах матом!
Матом він мою родину!
Ще поставив пару лайків, двох дурних відправив в бан,
Третя ночі, кухня, кава! Мене лайкає Педан!
Йде заруба не дитяча на фейсбучівських фронтах,
Я розношу опонентів у коментах в пух і прах!
В 5-ій ранку у всіх виграв, смикнув з радості сто грам!
І вже можна було б спати…
Але є ще ін-ста-грам!!!!"
Скриншот с Facebook (www.facebook.com/serhiyprytula)
Также Притула обратился ко всем своим подписчикам с просьбой "не вестись" на все, что они читают в Интернете: "Не ведитесь на все, что читаете в сети! Сохраняйте спокойствие и делайте свою работу. Все будет хорошо!"
Фаны активно отреагировали на пост телеведущего и поддержали его своими не менее эмоциональными комментариями.
Скриншот с Facebook (www.facebook.com/serhiyprytula)
Ранее украинский телеведущий рассказал, как он ссорится со своей женой Екатериной. Она из Донецка и артист заявил, что общаются они на украинском, а ссорятся - на русском.
Ранее Притула заявил, что считает необходимым запретить всем россиянам выезд за границу.
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