"Было бы идеально": Притула заявил, что россиянам нужно запретить выезд за пределы РФ

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Шоумен утверждает, что русские знаменитости не должны гастролировать по Европе

Украинский телеведущий, актёр, стендап-комик Сергей Притула заявил, что считает необходимым запретить всем россиянам выезд за границу. Об этом телеведущий рассказал в интервью, передает Gazeta.ua.

"Было бы идеально, если бы всем россиянам ввели запрет на выезд за границу. Не просто 350 людям из санкционного списка, а всем к одному. Имеешь российский паспорт? Езжай в Рязань. Чего летишь в Майами рожать, русская патриотка? В Америке же "пиндосы". Езжай в Суздаль, в местном родильном выпускай в мир маленьких путинских патриотов", - говорит Притула.

Телеведущий также добавил, что русским не надо ездить на престижные зарубежные курорты, проводить международные спортивные соревнования, а местные артисты не должны гастролировать по Европе.

"Никаких спортивных соревнований, ФИФА, УЕФА. Никаких гастролей русского балета в Европе. Сидите в своей клоаке. Они бы своего Володю Путина сами бы на вилах из Кремля вынесли на второй день и разорвали бы на куски. Но это может быть только в моей бурной фантазии", - утверждает шоумен.

Напомним, что шоумен, волонтер и общественный активист Сергей Притула назвал главную ментальную разницу между украинцами и русскими.

Кстати, Притула высказался о Томосе для Украины. Он рассказал о том, что постоянно старается помочь своей родной церкви, и о том, что единая украинская церковь – необходимость на сегодня.

Ранее Притула обратился к украинцам и призвал жить не только для себя, не тратить время зря, помогать родным и нуждающимся.

"Когда проснешься, обрати внимание на близких! На родных! Ты бегаешь со своим смартфоном с воображаемыми кумирами, цена которым - до первого разочарования! А может... сделай селфи со своей бабушкой! Кстати, может ей надо помочь?!", - написал Притула

Видео: РБК-Украина