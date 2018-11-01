"Навіть пояснювати нічого не треба": Притула про головну ментальна відмінність між українцями і росіянами

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Також шоумен підколов людей, які "готові перегризти горлянку за свої політичні вподобання"

Основна ментальна відмінність між українцями і росіянами чітко відстежується всього у двох піснях. Таку думку на своїй Facebook-сторінці висловив відомий ведучий, гуморист, шоумен і громадський активіст Сергій Притула, який нещодавно розповів, скільки заробляє в місяць, і закликав українців допомогти парамедикам та снайперам.

"Сьогодні вночі дійшов до висновку, що головна ментальна відмінність між нами і росіянами чітко відстежується у двох піснях, які починаються зверненням до Бога. У нас - "Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!". А у росіян - "Боже, царя храни". Тут навіть пояснювати нічого не треба", - написав Притула.

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

"І ще подумав, що якби у нашій країні люди з таким завзяттям працювали, як вони готові перегризти горлянку за свої політичні вподобання, то не ми б хотіли вступу в Євросоюз, а Євросоюз хотів би вступити в нас", - додав шоумен.

Раніше Притула звернувся до українців і закликав жити не тільки для себе, не витрачати час даремно, допомагати рідним і нужденним.

Відео: РБК-Україна