ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Даже объяснять ничего не надо": Притула о главном ментальном различии между украинцами и россиянами

STYLERПерсона    01.11.2018 - 11:33
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Также шоумен подколол людей, которые "готовы перегрызть глотку за свои политические предпочтения"

Основная ментальная разница между украинцами и россиянами четко отслеживается всего в двух песнях. Такое мнение на своей Facebook-странице высказал известный ведущий, юморист, шоумен и общественный активист Сергей Притула, который недавно рассказал, сколько зарабатывает в месяц, и призвал украинцев помочь парамедикам и снайперам.

"Сегодня ночью пришел к выводу, что главная ментальная разница между нами и россиянами четко отслеживается в двух песнях, которые начинаются обращением к Богу. У нас - "Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!". А у русских - "Боже, царя храни". Тут даже объяснять ничего не надо", - написал Притула.

&quot;Даже объяснять ничего не надо&quot;: Притула о главном ментальном различии между украинцами и россиянами

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

"И еще подумал, что если бы в нашей стране люди с таким рвением работали, как они готовы перегрызть глотку за свои политические предпочтения, то не мы бы хотели вступления в Евросоюз, а Евросоюз хотел бы вступить в нас", - добавил шоумен.

Ранее Притула обратился к украинцам и призвал жить не только для себя, не тратить время зря, помогать родным и нуждающимся.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Сергей Притула
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь