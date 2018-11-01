"Даже объяснять ничего не надо": Притула о главном ментальном различии между украинцами и россиянами

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Также шоумен подколол людей, которые "готовы перегрызть глотку за свои политические предпочтения"

Основная ментальная разница между украинцами и россиянами четко отслеживается всего в двух песнях. Такое мнение на своей Facebook-странице высказал известный ведущий, юморист, шоумен и общественный активист Сергей Притула, который недавно рассказал, сколько зарабатывает в месяц, и призвал украинцев помочь парамедикам и снайперам.

"Сегодня ночью пришел к выводу, что главная ментальная разница между нами и россиянами четко отслеживается в двух песнях, которые начинаются обращением к Богу. У нас - "Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!". А у русских - "Боже, царя храни". Тут даже объяснять ничего не надо", - написал Притула.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

"И еще подумал, что если бы в нашей стране люди с таким рвением работали, как они готовы перегрызть глотку за свои политические предпочтения, то не мы бы хотели вступления в Евросоюз, а Евросоюз хотел бы вступить в нас", - добавил шоумен.

Ранее Притула обратился к украинцам и призвал жить не только для себя, не тратить время зря, помогать родным и нуждающимся.

Видео: РБК-Украина