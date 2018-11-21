"Було б ідеально": Притула заявив, що росіянам потрібно заборонити виїзд за межі РФ

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Шоумен стверджує, що російські знаменитості не повинні гастролювати по Європі

Український телеведучий, актор, стендап-комік Сергій Притула заявив, що вважає за необхідне заборонити всім росіянам виїзд за кордон. Про це телеведучий розповів в інтерв'ю, передає Gazeta.ua.

"Було б ідеально, якби всім росіянам ввели заборону на виїзд за кордон. Не просто 350 людям з санкційного списку, а всім до єдиного. Маєш російський паспорт? Їдь в Рязань. Чого летиш в Майамі народжувати, російська патріотко? В Америці ж "піндоси". Їдь в Суздаль, в місцевому пологовому випускай у світ маленьких путінських патріотів", - говорить Притула.

Телеведучий також додав, що росіянам не треба їздити на престижні закордонні курорти, проводити міжнародні спортивні змагання, а місцеві артисти не повинні гастролювати по Європі.

"Жодних спортивних змагань, ФІФА, УЄФА. Жодних гастролей російського балету в Європі. Сидіть в своїй клоаці. Вони б свого Володю Путіна самі б на вилах з Кремля винесли на другий день і розірвали б на шматки. Але це може бути тільки в моїй бурхливій фантазії", - стверджує шоумен.

Нагадаємо, що шоумен, волонтер і громадський активіст Сергій Притула назвав головну ментальну різницю між українцями та росіянами.

До речі, Притула висловився про Томос для України. Він розповів про те, що постійно намагається допомогти своїй рідній церкві, і про те, що єдина українська церква – необхідність на сьогодні.

Раніше Притула звернувся до українців і закликав жити не тільки для себе, не витрачати час даремно, допомагати рідним і нужденним.

"Коли прокинешся, зверни увагу на близьких! На рідних! Ти бігаєш зі своїм смартфоном з уявними кумирами, ціна яким - до першого розчарування! А може... зроби селфи зі своєю бабусею! До речі, може їй треба допомогти?!", - написав Притула

Відео: РБК-Україна