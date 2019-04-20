Заступник голови Нацполіції прийшов до Філарета: що сталося

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у свій день народження зустрівся з Патріархом Філаретом. Під час зустрічі вони обговорили війну на Донбасі, а також обмінялися взаємними подарунками. Про це В'ячеслав Аброськін розповів у своєму Facebook.

Аброськін заявив, що зустріч з Філаретом не була випадковою.

"Сьогодні мав честь спілкування з Патріархом Філаретом. Ця зустріч дійсно послана мені Богом в мій день народження. Отримав подарунок від Святійшого Філарета - Біблію, яку він особисто перекладав з грецької на українську мову, до речі, будучи хворим", - зазначив Аброськін.

В'ячеслав Аброськін прийшов до Філарета – названа причина зустрічі (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Заступник голови Національної поліції України також розповів, що у нього був подарунок для Філарета: фотогафия, зроблена в Авдіївці особисто Аброськіним.

"Від себе, в свою чергу, я подарував фотографію, яку я зробив 25 травня 2017 відразу після обстрілу російськими терористами в Авдіївці, коли людина у віці сиділа на руїнах власного будинку зі сльозами на очах і була у розпачі, що їй робити далі. Такий день - з вірою в серці і думками про Донецьку область", - підсумував Аброськін.

Нагадаємо, що Філарет закликав голосувати за збереження держави.

Також ми розповідали, що Епіфаній написав вірш для унікальної Біблії.

Раніше ми писали, що Філарет впевнений у швидкій перемозі України над Росією.