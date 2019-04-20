Замглавы Нацполиции пришел к Филарету: что произошло

Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в свой день рождения встретился с Патриархом Филаретом. Во время встречи они обсудили войну на Донбассе, а также обменялись взаимными подарками. Об этом Вячеслав Аброськин рассказал в своем Facebook.

Аброськин заявил, что встреча с Филаретом была не случайной.

"Сегодня имел честь общения с Патриархом Филаретом. Эта встреча действительно послана мне Богом в мой день рождения. Получил подарок от Святейшего Филарета - Библию, которую он лично переводил с греческого на украинский язык, кстати, будучи больным", - отметил Аброськин.

Вячеслав Аброськин пришел к Филарету – названа причина встречи (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Заместитель главы Национальной полиции Украины также рассказал, что и у него был подарок для Филарета: фотогафия, сделанная в Авдеевке лично Аброськиным.

"От себя, в свою очередь, я подарил фотографию, которую я сделал 25 мая 2017 сразу после обстрела российскими террористами в Авдеевке, когда человек в возрасте сидел на руинах собственного дома со слезами на глазах и был в отчаянии, что ему делать дальше. Такой день - с верой в сердце и мыслями о Донецкой области", - подытожил Аброськин.

Напомним, что Филарет призвал голосовать за сохранение государства.

Также мы рассказывали, что Епифаний написал стих для уникальной Библии.

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