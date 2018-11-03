"Заходу Україна не потрібна": режисер-"кримнашист" зробив зухвалу заяву

Російський режисер Андрій Кончаловський, який у свій час активно підтримав анексію Криму, вважає, що українці не потрібні Заходу. Про це росіянин заявив в інтерв'ю телеканалу "Царгород" у програмі "Червоний кут". Також він повідомив, що співчуває людям, через те, що вони помиляються .

"Те, що відбувається зараз в Україні - це трагедія величезної кількості людей. Вона почалася з велетенської омани, яка була впроваджена у велику кількість чудових українських голів, що треба йти на Захід. Це дуже смішно, наївно. У мене крім співчуття і жалю про такий глибокій омані немає", - сказав Кончаловський.

Також він заявив, що Україна - це Малоросія, хоча, на його думку, в України і Росії "спільна культура".

"Тут на жаль не можна нічого виправити. Це повинен маятник прийти туди. Вони повинні в масі своїй зрозуміти, що Заходу Україна не потрібна в тому вигляді, в якому вона хоче бути, і що це покотиться назад. І коли прийде протверезіння... Ну зрозуміло, ми ж не можемо роз'їхатися на різні вулиці, ми живемо в загальній квартирі, у нас спільна культура. Звичайно, Україна - не Росія. Але Україна не Польща, і не Словаччина, і не Румунія. Україна - це Малоросія", - заявив режисер.

Як раніше писав Styler, відомий журналіст розповів, як росіяни думають про українців.

Зазначимо, що брат Кончаловського Микита Міхалков розповів про суворі часи для "російського світу".