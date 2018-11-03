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"Западу Украина не нужна": режиссер-"крымнашист" сделал дерзкое заявление

STYLERПерсона    03.11.2018 - 13:00

Российский режиссер Андрей Кончаловский, который в свое время активно поддержал аннексию Крыма, считает, что украинцы не нужны Западу. Об этом россиянин заявил  в интервью телеканалу "Царьград" в программе "Красный угол". Также он сообщил, что соболезнует людям, так как они заблуждаются .

"То, что происходит сейчас в Украине - это трагедия огромного количества людей. Она началась с коллосального заблуждения, которое было внедрено в большое количество замечательных украинских голов, что нужно идти на Запад. Это очень смешно, наивно. У меня кроме соболезнования и сожаления о такой глубочайшем заблуждении нету", - сказал Кончаловский.

Также он заявил, что Украина - это Малороссия, хотя, по его мнению, у Украины и России "общая культура".

"Тут к сожалению нельзя ничего исправить. Это должен маятник прийти туда. Они должны в массе своей понять, что Западу Украина не нужна в том качестве, в каком она хочет быть, и что это покатится назад. И когда придет отрезвление... Ну понятно, мы же не можем разъехаться на разные улицы, мы живем в общей квартире, у нас общая культура. Конечно, Украина - не Россия. Но Украина и не Польша, и не Словакия, и не Румыния. Украина - это Малороссия", - заявил режиссер.

Как ранее писал Styler, известный журналист рассказал, как россияне думают об украинцах.

Отметим, что брат Кончаловского Никита Михалков рассказал о суровых временах для "русского мира".

 

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