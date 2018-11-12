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Під пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчя

STYLERПерсона    12.11.2018 - 22:49
Під пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчя
Фото: колаж РБК-Україна

Публіку розважали популярні українські виконавці Настя Каменських, MONATIK, група "НеАнгели"

Депутат Запорізької міської ради від фракції БПП і член комісії з питань екології Ольга Ревчук влаштувала масштабну вечірку з нагоди свого дня народження. Святкування 30-річчя проходило в елітному ресторані Monica Bellucci в Запоріжжі, передає "НВStyle".

На іменинах Ревчук публіку розважали популярні українські зірки - Настя Каменських, MONATIK, група "НеАнгели". Крім того, ведучими на вечірці стали Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Якрое святкування дня народження Ревчук обурило користувачів соцмереж, які зазначили, що за кількістю запрошених представників шоу-бізнесу гучна вечірка майже перевершила день міста.

Зазначимо, про свято стало відомо після того, як українські зірки опублікували в Instagram серію знімків, зроблених в Запоріжжі. Свіжі кадри привернули увагу мешканців міста, які вирішили з'ясувати, навіщо українські артисти приїхали в Запоріжжя.

Під пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчяПід пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчя

Скрін: instagram.com/gorbunovyuriy

"Зупиніть автобус - моя зупинка!", - написав Горбунов.

Під пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчяПід пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчяСкрін: instagram.com/julia_gorlina

Інформацію про те, що Каменських, Монатік, Осадча та інші зірки виступили на ювілеї Ревчук підтвердила тележурналістка Ольга Максимова, яка на своїй сторінці в Facebook повідомила, що провела невелике розслідування.

Під пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчяПід пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчя

Скрін: Facebook-сторінці Максимової Ольги

"Хто ж іменинник? Буряк? Бриль? Прокурорські? Судді? Виявилося, що все набагато простіше. Так свій день народження святкує Ольга Ревчук", - написала Максимова.

Під пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчяПід пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчя

Скрін: Facebook-сторінці Максимової Ольги

У коментарях до повідомлення підписники журналістки іронізують над "зірковіою вечіркою" депутатки:

"Цікаво подивитися декларацію про доходи цієї леді";

"Ольга, ви якщо будете далі розслідувати по цій справі, пошукайте заодно де дарують 20 лимонів. Мені ось дуже треба. У наступному році у мене день народження і ч теж хочу Монатіка на свято. І хочу на Мальдіви. І покататися на конячці";

"Не треба заздрити. Ну пощастило дівчині з татом"...

Під пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчяПід пісні Каменських: в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчя

Скрін: Facebook-сторінці Максимової Ольги

Раніше повідомлялося, що шоумен Ігор Ластівчин озвучив суму, скільки він отримує за свої "підробітку" - 4 тисячі доларів за весілля або корпоратив, якщо це відбувається в звичайні дати, а не в "передноворічні".

Також ми писалио те, що українська співачка Анна Седокова, яка проживає і виступає в Російській Федерації, розповіла про гіршому виступі в життя.

Нагадаємо, в мережі розповіли, скільки коштує замовити Віру Брежнєву на корпоратив.

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Відео: РБК-Україна

 

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