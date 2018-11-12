Под песни Каменских: в Запорожье депутат горсовета с размахом отгуляла 30-летие

Публику развлекали популярные украинские исполнители Настя Каменских, MONATIK, группа "НеАнгелы"
Депутат Запорожского городского совета от фракции БПП и член комиссии по вопросам экологии Ольга Ревчук устроила масштабную вечеринку по случаю своего дня рождения. Празднование 30-летия проходило в элитном ресторане Monica Bellucci в Запорожье, передает "НВStyle".
На именинах Ревчук публику развлекали популярные украинские звезды - Настя Каменских, MONATIK, группа "НеАнгелы". Кроме того, ведущими на вечеринке стали Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Якрое празднование дня рождения Ревчук возмутило пользователей соцсетей, которые отметили, что по количеству приглашенных представителей шоу-бизнеса громкая вечеринка почти превзошла день города.
Отметим, о празднике стало известно после того, как украинские звезды опубликовали в Instagram серию снимков, сделанных в Запорожье. Свежие кадры привлекли внимание жителей города, которые решили выяснить, зачем украинские артисты приехали в Запорожье.
Скрин: instagram.com/gorbunovyuriy
"Остановите автобус - моя остановка!", - написал Горбунов.
Скрин: instagram.com/julia_gorlina
Информацию о том, что Каменских, Монатик, Осадчая и другие звезды выступили на юбилее Ревчук подтвердила тележурналистка Ольга Максимова, которая на своей странице в Facebook сообщила, что провела небольшое расследование.
Скрин: Facebook-странице Ольги Максимовой
"Кто ж именинник? Буряк? Брыль? Прокурорские? Судьи? Оказалось, что все намного проще. Так свой день рождения празднует Ольга Ревчук", - написала Максимова.
Скрин: Facebook-странице Ольги Максимовой
В комментариях к сообщению подписчики журналистки иронизируют над "звездной вечеринке" депутатки:
"Интересно посмотреть декларацию о доходах этой леди";
"Ольга, вы если будете дальше расследовать по этому делу, поищите заодно где дарят 20 лимонов. Мне вот очень надо. В следующем году у меня день рождения и ч тоже хочу Монатика на праздник. И на Мальдивы хочу. И на лошадке покататься";
"Не надо завидовать. Ну повезло девушке с папой"...
Скрин: Facebook-странице Ольги Максимовой
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Видео: РБК-Украина