Под песни Каменских: в Запорожье депутат горсовета с размахом отгуляла 30-летие

Фото: коллаж РБК-Украина

Публику развлекали популярные украинские исполнители Настя Каменских, MONATIK, группа "НеАнгелы"

Депутат Запорожского городского совета от фракции БПП и член комиссии по вопросам экологии Ольга Ревчук устроила масштабную вечеринку по случаю своего дня рождения. Празднование 30-летия проходило в элитном ресторане Monica Bellucci в Запорожье, передает "НВStyle".

На именинах Ревчук публику развлекали популярные украинские звезды - Настя Каменских, MONATIK, группа "НеАнгелы". Кроме того, ведущими на вечеринке стали Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Якрое празднование дня рождения Ревчук возмутило пользователей соцсетей, которые отметили, что по количеству приглашенных представителей шоу-бизнеса громкая вечеринка почти превзошла день города.

Отметим, о празднике стало известно после того, как украинские звезды опубликовали в Instagram серию снимков, сделанных в Запорожье. Свежие кадры привлекли внимание жителей города, которые решили выяснить, зачем украинские артисты приехали в Запорожье.

Скрин: instagram.com/gorbunovyuriy

"Остановите автобус - моя остановка!", - написал Горбунов.

Скрин: instagram.com/julia_gorlina

Информацию о том, что Каменских, Монатик, Осадчая и другие звезды выступили на юбилее Ревчук подтвердила тележурналистка Ольга Максимова, которая на своей странице в Facebook сообщила, что провела небольшое расследование.

Скрин: Facebook-странице Ольги Максимовой

"Кто ж именинник? Буряк? Брыль? Прокурорские? Судьи? Оказалось, что все намного проще. Так свой день рождения празднует Ольга Ревчук", - написала Максимова.

Скрин: Facebook-странице Ольги Максимовой

В комментариях к сообщению подписчики журналистки иронизируют над "звездной вечеринке" депутатки:

"Интересно посмотреть декларацию о доходах этой леди";

"Ольга, вы если будете дальше расследовать по этому делу, поищите заодно где дарят 20 лимонов. Мне вот очень надо. В следующем году у меня день рождения и ч тоже хочу Монатика на праздник. И на Мальдивы хочу. И на лошадке покататься";

"Не надо завидовать. Ну повезло девушке с папой"...

Скрин: Facebook-странице Ольги Максимовой

Ранее сообщалось, что шоумен Игорь Ласточкин озвучил сумму, сколько он получает за свои "подработки" - 4 тысячи долларов за свадьбу или корпоратив, если это происходит в обычные даты, а не в "предновогодние".

Также мы писалио том, что украинская певица Анна Седокова, которая проживает и выступает в Российской Федерации, рассказала о худшем выступлении в жизни.

Напомним, в сети рассказали, сколько стоит заказать Веру Брежневу на корпоратив.

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Видео: РБК-Украина