Защемило практично всі хребці: Єфросиніна згадала, як боролася зі страхами і роздягалася на камеру

"Мені надійшла пропозиція до пандемії. Все мчало, все було вау, багато роботи. Я розцінила цю пропозицію, як тільки акт зйомки в білизні. Ніколи, ніколи! У моїй свідомості я досі товста дівчинка. Відразу ж відмовилася, тому що ні, в білизні я ні – не зможу психологічно. Мені здавалося, що треба бути в ідеальній формі", - розповіла про свої сумніви Маша.

Маша заради зйомки в білизні перемогла себе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"У мене були і залишаються великі питання до свого тіла. Я не кокетую", - запевнила телезірка.

Маша додала, що карантин і локдаун сильно вплинув на її життя і стали відправною точкою на шляху до змін.

"Починається пандемія. Я людина дуже творча, дуже чутлива, неймовірно вразлива до глобальних змін, у мене було тотальне відчуття кінцівки всього. Другий раз посадили вдома, і я зрозуміла, що моя енергія мене розірве", - поділилася своїми переживаннями ведуча.

Під час локдауну багато хто, закрившись вдома, почав заїдати стрес і налягати на їжу. Така тенденція злякала Машу.

Маша Єфросиніна сміливо показала фігуру в білизні (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я чомусь дуже сильно злякалася - активувався юнацький страх зайвої ваги. Я почала займатися спортом. І я почала спілкуватися в Instagram, і зізнаватися, що я досі всередині повна дівчинка. І я відчула, що я не одна така. Так довго це приховувала і камуфлювала. І якось, стоячи біля дзеркала, я зрозуміла, що я собі подобаюся", - розповіла про особистісні внутрішні трансформації під час пандемії Маша.

Коли ведуча відпустила тривожність, перестала думати над тим, як сподобатися аудиторії, то, нарешті, відчула себе привабливою і щасливою, прийняла і полюбила себе. Вона погодилася зніматися в білизні, але від моменту прийняття рішення до реалізації задумки, пройшло чимало часу.

"Ще пів року переговорів було. Після першого дня знімання у мене защемило практично всі хребці в хребті. Я злягла. Мені привезли всіх рукатих лікарів цього міста, мене абияк обкололи. Моє тіло відмовлялося розслабитися. І я зрозуміла, що тим більше все правильно роблю", - розповіла про те, як пересилювала себе Маша.

Зйомка в білизні стала для ведучої психотерапевтичною - Маша почала приймати себе і своє тіло, подивилася на себе інакше.