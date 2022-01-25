Маша Єфросиніна показала маму-іменинницю: "яка красива"
Маша Єфросиніна зворушливо привітала свою маму з днем народження - 25 січня їй виповнилося 64 роки. На честь свята ведуча показала рідкісні сімейні кадри і фото іменинниці.
Знімками Маша поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Так, на одному з фото теледіва тримає на руках ще зовсім маленького сина Олександра, а її мама Людмила Павлівна стоїть поруч, променисто посміхаючись. Також Єфросиніна виклала серію портретів мами і присвятила їй теплі слова.
"Мамусинка, в кожен твій Новий Рік прошу тебе тільки про одне: будь у нас завжди!!! З днем народження, найпозитивніша людина на планеті!" - написала Маша.
Маша Єфросиніна зачарувала мережу душевними кадрами з мамою-іменинницею (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Неможливо не помітити, що мама і дочка дуже схожі одна на одну. Раніше в інтерв'ю ведуча не раз зізнавалася, що вважає маму своїм найближчим другом.
Підписники Єфросиніної не стали скупитися на компліменти для іменинниці, захоплюючись її красою і квітучим зовнішнім виглядом.
- Яка ж вона красуня у вас!
- Тепер зрозуміло, в кого витакая струнка і красива. Прекрасна матуся у Вас!
- Яка красуня Ваша мама! З такою генетикою зрозуміло, в кого Ви так чудово виглядаєте
- Як же молодо і прекрасно виглядає мама
- Яка красива жінка
- Така мама красива і видно, що вона вами Марія дуже пишається, пощастило вам! З днем народження іменинницю!!!
- З іменинницею вас! Ви такі красиві з мамою і схожі дуже!
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна підкорила мережу рідкісним фото з 17-річною донькою Наною.