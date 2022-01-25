Маша Єфросиніна показала маму-іменинницю: "яка красива"

Маша Єфросиніна зворушливо привітала свою маму з днем народження - 25 січня їй виповнилося 64 роки. На честь свята ведуча показала рідкісні сімейні кадри і фото іменинниці.

Так, на одному з фото теледіва тримає на руках ще зовсім маленького сина Олександра, а її мама Людмила Павлівна стоїть поруч, променисто посміхаючись. Також Єфросиніна виклала серію портретів мами і присвятила їй теплі слова.

"Мамусинка, в кожен твій Новий Рік прошу тебе тільки про одне: будь у нас завжди!!! З днем народження, найпозитивніша людина на планеті!" - написала Маша.

Маша Єфросиніна зачарувала мережу душевними кадрами з мамою-іменинницею (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Неможливо не помітити, що мама і дочка дуже схожі одна на одну. Раніше в інтерв'ю ведуча не раз зізнавалася, що вважає маму своїм найближчим другом.

Підписники Єфросиніної не стали скупитися на компліменти для іменинниці, захоплюючись її красою і квітучим зовнішнім виглядом.