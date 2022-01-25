Маша Ефросинина показала маму-именинницу: "какая красивая"
Маша Ефросинина трогательно поздравила свою маму с днем рождения - 25 января ей исполнилось 64 года. В честь праздника ведущая показала редкие семейные кадры и фото именинницы.
Снимками Маша поделилась на своей странице в Instagram.
Так, на одном из фото теледива держит на руках еще совсем маленького сына Александра, а ее мама Людмила Павловна стоит рядом, лучезарно улыбаясь. Также Ефросинина выложила серию портретов мамы и посвятила ей теплые слова.
"Мамусинка, в каждый твой Новый год прошу тебя только об одном: будь у нас всегда!!! С днем рождения, самый позитивный человек на планете!" - написала Маша.
Маша Ефросинина очаровала сеть душевными кадрами с мамой-именинницей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Невозможно не заметить, что мама и дочь очень похожи друг на друга. Ранее в интервью ведущая не раз признавалась, что считает маму своим самым близким другом.
Подписчики Ефросининой не стали скупиться на комплименты для именинницы, восхищаясь ее красотой и цветущим внешним видом.
- Какая же она красавица у вас!
- Теперь понятно, в кого вытакая стройная и красивая. Прекрасная Мамочка у Вас!
- Яка красуня Ваша мама! З такою генетикою зрозуміло, в кого Ви так чудово виглядаєте
- Как же молодо и прекрасно выглядит мама
- Какая красивая женщина
- Такая мама красивая и видно, что она Вами Мария очень гордится, повезло Вам! С днем рожденья именинницу!!!
- С именинницей вас! Вы такие красивые с мамой и похожи очень!
Напомним, ранее Маша Ефросинина покорила сеть редким фото с 17-летней дочкой Наной.