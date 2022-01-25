Маша Ефросинина показала маму-именинницу: "какая красивая"

Маша Ефросинина трогательно поздравила свою маму с днем рождения - 25 января ей исполнилось 64 года. В честь праздника ведущая показала редкие семейные кадры и фото именинницы.

Так, на одном из фото теледива держит на руках еще совсем маленького сына Александра, а ее мама Людмила Павловна стоит рядом, лучезарно улыбаясь. Также Ефросинина выложила серию портретов мамы и посвятила ей теплые слова.

"Мамусинка, в каждый твой Новый год прошу тебя только об одном: будь у нас всегда!!! С днем рождения, самый позитивный человек на планете!" - написала Маша.

Маша Ефросинина очаровала сеть душевными кадрами с мамой-именинницей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Невозможно не заметить, что мама и дочь очень похожи друг на друга. Ранее в интервью ведущая не раз признавалась, что считает маму своим самым близким другом.

Подписчики Ефросининой не стали скупиться на комплименты для именинницы, восхищаясь ее красотой и цветущим внешним видом.