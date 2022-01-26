Защемило практически все позвонки: Ефросинина вспомнила, как боролась со страхами и раздевалась на камеру

"Мне поступило предложение до пандемии. Все неслось, все было вау, много работы. Я расценила это предложение, как только акт съемки в белье. Никогда, никогда! В моем сознании я до сих пор толстая девочка. Сразу же отказалась, потому что нет, в белье я нет – не смогу психологически. Мне казалось, что надо быть в идеальной форме", - рассказала о своих сомнениях Маша.

Маша ради съемки в белье превозмогла себя (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"У меня были и остаются большие вопросы к своему телу. Я не кокетничаю", - заверила телезвезда.

Маша добавила, что карантин и локдаун сильно повлияли на ее жизнь и стал отправной точкой на пути к переменам.

"Начинается пандемия. Я человек очень творческий, очень чувствительный, невероятно уязвимый к глобальным переменам, у меня было тотальное ощущение конечности всего. Второй раз посадили дома, и я поняла, что моя энергия меня разорвет", - поделилась своими переживаниями ведущая.

Во время локдауна много, закрывшись дома, начали заедать стресс и налегать на еду. Такая тенденция испугала Машу.

Маша Ефросинина смело показала фигуру в белье (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я почему-то очень сильно испугалась – активировался юношеский страх лишнего веса. Я начала заниматься спортом. И я начала общаться в Инстаграме, и признаваться, что я до сих пор внутри полная девочка. И я ощутила, что я не одна такая. Так долго это скрывала и камуфлировала. И как-то, стоя у зеркала, я поняла, что я себе нравлюсь", - рассказала о личностных внутренних трансформации во время пандемии Маша.

Когда ведущая отпустила тревожность, перестала думать над тем, как понравиться аудитории, то, наконец-то, ощутила себя привлекательной и счастливой, приняла и полюбила себя. Она согласилась сниматься в белье, но от момента принятия решения до реализации задумки, прошло немало времени.

"Еще полгода переговоров было. После первого дня съемок у меня защемило практически все позвонки в позвоночнике. Я слегла. Мне привезли всех рукастых лекарей этого города, меня кое-как обкололи, выстроили. Мое тело отказывалось расслабиться. И я поняла, что тем более все правильно делаю", - рассказала о том, как пересиливала себя Маша.

Съемка в белье стала для ведущей психотерапевтической – Маша начала принимать себя и свое тело, посмотрела на себя иначе.

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