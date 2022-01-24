"Завалю тебе або батька": Огнєвіч показала божевільного, який погрожує їй розправою, і попросила про допомогу

На відео видно, як чоловік за кермом іномарки порівнявся з машиною Огнєвіч і у відкрите вікно вигукує погрози. Він вимагає, щоб співачка більше не світилася на телебаченні і заявляє, що їй не допоможе поліція.

"Наступного разу побачу по телевізору, я тебе завалю, зрозуміла на***, або тата, зрозуміла? Я тобі серйозно кажу. Ти чудиш, дурницями займаєшся. Кого ти лякаєш, дівчинка?" - в агресивному тоні звернувся чоловік до співачки.

Злата Огнєвіч втомилася боятися божевільного переслідувача (фото: instagram. com. zlata ognevich)

В кінці ролика до машини переслідувача співачки підходять охоронці і опитують чоловіка. Скориставшись ситуацією, Злата змогла закрити тоноване вікно авто і повідомила, що незабаром за нею вийдуть, щоб забрати.

Обережно, відео містить нецензурні вирази, 16+

Побоюючись за своє життя, артистка вирішила поділитися наболілим з шанувальниками і привернути увагу правоохоронців і влади до своєї давньої проблеми, адже чоловік ходить за нею по п'ятах близько 3 років.

"У даній ситуації я просто беззахисна жінка, яку не перший рік (вже більше 3-х років) переслідує неадекватний чоловік, і ніхто за цей час не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, які почастішали останнім часом..." - поскаржилася перелякана зірка.

Вона додала, що оприлюднене відео - це не піар і не розвага, просто співачка втомилася мовчати і боятися, тому вийшла в публічний простір зі своєю проблемою.