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Зеленський хотів заразитися коронавірусом і закритися на Банковій

STYLERПерсони    09.06.2020 - 09:09
Зеленський хотів заразитися коронавірусом і закритися на Банковій
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський говорить, що хотів перехворіти коронавірусом

Володимир Зеленський розповів, що хотів захворіти на коронавірус і самоізолюватися на Банковій. Але від цієї ідеї президент швидко відмовився, розуміючи, що у нього є сім'я, яка б не зрозуміла такий вчинок.

Таку незвичайну заяву Зеленський зробив в інтерв'ю Українській правді.

Президента запитали, чи боїться він коронавіруса, на що він відповів, що ні. І повідав історію, як хотів "пройти цей етап", щоб заспокоїти людей.

"Коли був у нас момент депресії, ми зібралися і я запропонував: "Давай я захворію і відразу мене ізолюємо на Банковій, посплю і проживу це нормально. Щоб люди розуміли, що це страшно. Тобто ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу і я покажу, щоб не було "депресухи", що це чума. Ми зараз вже забули - на самому початку був момент дуже страшний, коли люди вважали, що ми всі помремо", - заявив Зеленський.

Втім, така ідея відпала дуже навіть швидко. Зеленський говорить, що сім'я б не пробачила йому таке безрозсудство. До того ж він впевнений, що його одразу б звинуватили в піарі.

Володимир Зеленський хотів захворіти на коронавірус (відео: YouTube/Гарячі новини)

Раніше ми писали, що Зеленський хоче змінити законодавство заради першої леді країни.

До речі, нещодавно президента Зеленського помітили в м'ясному відділі супермаркету після велопрогулянки.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Володимир Зеленський
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