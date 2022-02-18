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Дружина Павліка в прозорій білизні влаштувала сміливий фотосет: такою ви її ще не бачили

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П'ятниця 18 лютого 2022 11:26
Дружина Павліка в прозорій білизні влаштувала сміливий фотосет: такою ви її ще не бачили Фото: Катерина Репяхова вперше показала фігуру в білизні (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Дружина Віктора Павліка, 27-річна Катерина Репяхова, - активний користувач соцмереж. Для неї це не просто хобі, а й заробіток. Вона ділиться на сторінці в Instagram моментами з життя і розповідає про знакові події.

Так, новий фотосет Катерини, який вона показала в Instagram, здивував її підписників - вона вперше роздяглася перед ними до білизни.

"Красива нижня білизна корисна для ментального здоров'я", - вважає Катерина і підтверджує це пікантним фотосетом.

Дружина Павліка в прозорій білизні влаштувала сміливий фотосет: такою ви її ще не бачили

Катерина Репяхова показала фігуру в білизні (instagram.com/repyahovakate)

Дружина артиста знялася в комплекті білосніжної мереживної білизни. Вона накинула довгий тонкий напівпрозорий халатик, приспустивши його, для більше пікантності, одягла на шию довгий ланцюжок, підкресливши область декольте. Фінальний штрих - білі босоніжки на стійкому каблуці.

"Для того, щоб відчувати себе впевненою - все повинно бути ідеально навіть там, де ніхто не бачить. Вважаю, що красива білизна робить жінку більш впевненою у власній привабливості, підіймає самооцінку і настрій", - навела аргументи дружина артиста.

Дружина Павліка в прозорій білизні влаштувала сміливий фотосет: такою ви її ще не бачили

Дружина Павліка в прозорій білизні влаштувала сміливий фотосет: такою ви її ще не бачили

Дружина Павліка в прозорій білизні влаштувала сміливий фотосет: такою ви її ще не бачили
Катерина висловилася про любов до себе (instagram.com/repyahovakate)

"Красива білизна - це в першу чергу турбота про себе. Ми у себе одні та життя таке швидкоплинне, що жити потрібно тут і зараз для себе і максимально радуючи себе", - переконана Репяхова.

Також вона зізналася, що одягла для фотосету знаковий комплект і назвала його "любов'ю з першого погляду". Підписники завалили дружину співака компліментами.

До слова, Катерина запускає власний бізнес і вже орендувала приміщення в офісному центрі, а зараз зайнята ремонтом і оформленням інтер'єру.

"Попереду розвиток трьох напрямків бізнесу, в яких буде задіяна велика кількість людей. Це буде дуже красиво, якісно і з високим рівнем сервісу", - запевнила вона.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки насправді заробляє Катерина Репяхова на своєму блозі в популярній соцмережі.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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