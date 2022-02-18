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Жена Павлика в прозрачном белье устроила смелый фотосет: такой вы ее еще не видели

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 11:26
Жена Павлика в прозрачном белье устроила смелый фотосет: такой вы ее еще не видели Фото: Екатерина Репяхова показала фигуру в белье (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Жена Виктора Павлика, 27-летняя Екатерина Репяхова, - активный пользователь соцсетей. Для нее это не просто хобби, но и заработок. Она делится на странице в Instagram моментами из жизни и рассказывает о знаковых событиях.

Так, новый фотосет Екатерины, который она показала в Instagram, удивил ее подписчиков – она впервые разделась перед ними до белья.

"Красивое нижнее белье полезно для ментального здоровья", - считает Екатерина и подтверждает это пикантным фотосетом.

Жена Павлика в прозрачном белье устроила смелый фотосет: такой вы ее еще не видели

Екатерина Репяхова показала фигуру в белье (instagram.com/repyahovakate)

Жена артиста снялась в комплекте белоснежного кружевного белья. Она набросила длинный тонкий полупрозрачный халатик, приспустив его, для больше пикантности, надела на шею длинную цепочку, подчеркнувшую область декольте. Финальный штрих – белые босоножки на стойком каблуке.

"Для того чтобы чувствовать себя уверенной - все должно быть идеально даже там, где никто не видит. Считаю, что красивое белье делает женщину более уверенной в собственной привлекательности, поднимает самооценку и настроение", - привела аргументы жена артиста.

Жена Павлика в прозрачном белье устроила смелый фотосет: такой вы ее еще не видели

Жена Павлика в прозрачном белье устроила смелый фотосет: такой вы ее еще не видели

Жена Павлика в прозрачном белье устроила смелый фотосет: такой вы ее еще не видели
Екатерина Репяхова высказалась о любви к себе (instagram.com/repyahovakate)

"Красивое белье - это в первую очередь забота о себе. Мы у себя одни и жизнь так быстротечна, что жить нужно здесь и сейчас для себя и максимально радуя себя", - убеждена Репяхова.

Также она призналась, что надела для фотосета знаковый комплект и назвала его "любовью с первого взгляда". Подписчики завалили жену певца комплиментами.

К слову, Екатерина запускает собственный бизнес и уже арендовала помещение в офисном центре, а сейчас занята ремонтом и оформлением интерьера.

"Впереди развитие трёх направлений бизнеса, в которых будет задействовано большое количество людей. Это будет очень красиво, качественно и с высоким уровнем сервиса",- заверила она.

Напомним, что ранее стало известно, сколько на самом деле зарабатывает Екатерина Репяхова на своем блоге в популярной соцсети.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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