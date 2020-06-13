Дружина Зеленського заразилася на коронавірус: Ляшко розповів про її стан

Перша леді України Олена Зеленська заразилася на коронавірус. У зв'язку з цією ситуацією глава держави Володимир Зеленський може, за рекомендацією лікарів, перейти на особливий режим роботи. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як убезпечити оточення президента і в якому стані його дружина.

Заступник глави Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що епідеміологи розробляють особливий режим роботи для глави держави.

"Питання самоізоляції прописане у постанові Кабінету міністрів. Епідеміологи можуть прописати певний режим роботи (президента – ред.), як можна, дотримуючись норми, продовжувати роботу і виконувати свої обов'язки", - сказав Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".

На питання про самопочуття Зеленської головний санітарний лікар відповів:

"До мене зверталися епідеміологи, запитували деталі, як організувати процес, амбулаторне лікування, самоізоляцію. Це вся інформація, якою я володію. Зараз я безпосередньо не контактував з першою леді", - додав Ляшко.

Раніше пресслужба Офісу президента повідомила, що перша леді відчуває себе добре і не має виражених симптомів хвороби. Зараз Олена Зеленська знаходиться на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї.

Нагадаємо, у п'ятницю у першої леді Олени Зеленської підтвердили зараження на коронавірус, у президента і їх дітей інфекції не виявили.

Раніше ми писали, що суд за відвідування Зеленським кафе у Хмельницькому відбудеться 19 червня.