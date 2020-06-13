Жена Зеленского заразилась коронавирусом: Ляшко рассказал о ее состоянии

Первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусной инфекцией. В связи с этой ситуацией глава государства Владимир Зеленский может, по рекомендации врачей, перейти на особый режим работы. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как обезопасить окружение президента и в каком состоянии его супруга.

Заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что эпидемиологи разрабатывают особый режим работы для главы государства.

"Вопрос самоизоляции прописан в постановлении Кабинета министров. Эпидемиологи могут прописать определенный режим работы (президента – ред.), как можно, соблюдая нормы, продолжать работу и выполнять свои обязанности", - сказал Ляшко в эфире канала "Украина 24".

На вопрос о самочувствии Зеленской главный санитарный врач ответил:

"Ко мне обращались эпидемиологи, спрашивали детали, как организовать процесс, амбулаторное лечение, самоизоляцию. Это вся информация, которой я владею. Сейчас я непосредственно не контактировал с первой леди", - добавил Ляшко.

Ранее пресс-служба Офиса президента сообщила, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет выраженных симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.

Напомним, в пятницу у первой леди Елены Зеленской подтвердили заражение коронавирусом, у президента и их детей инфекции не обнаружили.

Ранее мы писали, что суд из-за посещения Зеленским кафе в Хмельницком состоится 19 июня.