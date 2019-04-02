У житті головного холостяка України раптові зміни: що сталося

Холостяк Микита Добринін, який у четвертому випуску шоу вирушив зі своїми учасницями на Кіпр, розповів про кардинальні зміни у своєму житті. Фото події він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Микита Добринін розповів, що він змінив місце проживання і показав шанувальникам своє нове житло в Києві. Однак холостяк зізнався, що його нова квартира абсолютно порожня і в ній практично немає меблів і техніки.

"Черговий важливий етап мого життя. День почався з безладу-коробок-навантаження-перевезення. І ось: я і мій новий барліг. Тепер все з чистого аркуша. Потрібно шукати кухню, диван, пральну машину, телевізор. Головне, ліжко вже знайшов! А так – порожнеча простору і купа ідей для наповнення", - написав Микита Добринін і попросив у своїх друзів контакти людей і компаній, які роблять красиві меблі та необхідні речі для дому.

Микита Добринін в новому будинку (facebook.com/nikitadobrynin)

У коментарях користувачі відзначили, що квартира знаходиться на верхніх поверхах і побажали Добриніну щастя в новому житлі. А також натякнули, що в нову квартиру добре було б привести і нову господиню.

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