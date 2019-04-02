В жизни главного холостяка Украины внезапные изменения: что произошло

Холостяк Никита Добрынин, который в четвертом выпуске шоу отправился со своими участницами на Кипр, рассказал о кардинальных переменах в своей жизни. Фото события он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Никита Добрынин рассказал, что он сменил место жительства и показал поклонникам свое новое жилище в Киеве. Однако холостяк признался, что его новая квартира совершенно пустая и в ней практически нет мебели и техники.

"Очередной важный этап моей жизни. День начался с беспорядка-коробок-погрузки-перевозки. И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор. Главное, кровать уже нашел! А так – пустота пространства и куча идей для наполнения", - написал Никита Добрынин и попросил у своих друзей контакты людей и компаний, которые делают красивую мебель и необходимые вещи для дома.

Никита Добрынин в новом доме (facebook.com/nikitadobrynin)

В комментариях пользователи отметили, что квартира находится на верхних этажах и пожелали Добрынину счастья в новом жилище. А также намекнули, что в новую квартиру хорошо было бы привести и новую хозяйку.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-участница рассказала всю правду о главном герое шоу Холостяк 9.

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