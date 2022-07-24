Золоті стільці і дивани: Камалія разом з чоловіком прихистила 16 біженців у своєму особняку в Лондоні

До війни життя Камалії та її чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура була схожа на реаліті-шоу в стилі Кардашьян - приватні літаки, дорогі машини, особняки та власна конюшня під Києвом. У пресі співачку охрестили "українською Леді Гагою".

Але 24 лютого все кардинально змінилося - над їх будинком в Бучі почали літати літаки та ракети, конюшню практично зруйнували - частина коней були розстріляні росіянами, інші загинули від голоду під час окупації.

Камалія 24 лютого була в Україні

Мохаммад вилетів з України з дітьми за пару днів до початку війни - батьки боялися за безпеку дівчаток, хоча і сприймали попередження про вторгнення не дуже серйозно і навіть з гумором.

Він відчував себе трохи по-дурному і переживав, що люди вважатимуть його боягузом, але у них був будинок в Лондоні й дівчинки-близнюки, яких потрібно було захистити.

А ось Камалія 24 лютого прокинулася вранці від вибухів - вона поняття не мала, що їй робити та ховалася в підвалі разом з іншими українцями.

Перші дні вона перебувала в підвалі в Києві й звідти вела прямі трансляції, дзвонила, намагалася розповісти своїм шанувальникам і родичам в Росії про те, що відбувається в Україні. Її рідні з Москви сказали, що вона займається пропагандою і що скоро її звільнять від нацистів і всі будуть жити дуже щасливо.

"Коли стало ще гірше і з'явилися російські військові, я сказав Камалії, що вона повинна бігти. Що ти робиш в підвалі, чого не можна робити тут, але в кращих умовах? Ми можемо допомагати звідси, з Лондона. Але вони прийдуть і вб'ють тебе, вони тебе згвалтують. Але вона хотіла залишитися і боротися", - розповів Захур.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А ще через пару днів під час відеозв'язку з дітьми, дівчатка почули рев літака прямо над будинком і почали плакати. Тоді Камалія передумала і вирішила виїхати.

Вона взяла машину, подругу з новонародженим малюком і ще чотирьох дітей до 10 років, дві валізи, невелику кількість цінних речей і поїхала.

До кордону з Польщею вони їхали чотири дні - дороги були забиті, бензину не вистачало. А потім ракети вдарили по Вінниці й Камалія почала допомагати кому могла - відвозила людей до кордону з Польщею, Угорщиною та Румунією.

Захур просив кинути машину і їхати в Будапешт, де він її сам зустріне. Зізнається, що це була його перша самостійна поїздка за кермом по Європі.

У будинку Камалії тепер живуть біженці

Зараз Камалія разом з рідними в Лондоні - вона займається благодійністю, дає концерти та допомагає біженцям. У їх величезному маєтку в Хемпстеді зараз 16 українців-друзі, знайомі й ще кілька людей, яких сім'я прихистила і піклується про них.

Журналіст The Telegraph розповідає, що будинок Камалії та її сім'ї в Лондоні величезний. Всюди стільці, крісла та дивани - золоті, з леопардами, шезлонги, з оксамитом. В одній з кімнат він нарахував 56 подушок.

Мохаммад Захур зізнається, що будинок належить йому з 1996 року і зараз така розкіш може виглядати безглуздо, але все це було до війни.

"Сьогодні важлива не розкіш. У 8 мільйонів осіб тепер немає дому, говорити про розкіш тепер немає сенсу. Для нас це більше не розкіш", - говорить Захур.

Він додає, що в будинку немає вільних кімнат і він разом з дружиною спить в одній кімнаті з дітьми.

"Більшість з них - це люди, яких ми знаємо. Друзі, родичі, а також пара українок, яких ми спонсорували. В будинку більше немає місця. Ми віддали всі наші кімнати тому, хто прийде. Люди сплять навіть на диванах. Я, Камалія і діти всі разом спали в одній кімнаті. Ми повинні робити все, що в наших силах", - додає чоловік артистки.

Він пишається своєю дружиною і каже, що Камалія - дуже сильна. З 2014 року вона перестала виступати в Росії, перестала спілкуватися з колегами та почала допомагати українцям. Навіть ремонтувала тротуари - брала цеглу й укладала її в землю.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А з 24 лютого вона перестала говорити російською мовою і говорить скрізь виключно тільки українською мовою.

Справжнє ім'я Камалії - Наталія Шмаренкова. Вона народилася в сім'ї радянського військового в Східному Сибіру. Захур виріс в Пакистані й вступив там в інженерний коледж. У 19 років він переїхав в Україну і почав власний бізнес.

Ніяких винищувачів не було

Зараз він сміється з приводу новин про те, що купив для України два винищувачі. Каже, що дізнався про це зі ЗМІ.

"Це було непорозуміння. Камалія в одному з інтерв'ю сказала, що Пакистан передав Україні два літаки з гуманітарною допомогою. Не знаю, хто і як помилився, але мені почали дзвонити банкіри та питати, чи купив я два бойових літаки".

Однак Захур насправді брав участь у допомозі - він зв'язався з високопоставленими чиновниками в Пакистані та допоміг організувати чотири літаки C-130 з гуманітарною допомогою.

Війна відбилася на бізнесі Захура

Його виробництво скоротилося на 40%, а заповнюваність комерційної нерухомості впала зі 100% до 30%. Торговельна діяльність зупинена, а збитки зараз становлять до 5 мільйонів доларів на місяць.

Всю торгівлю з Росією Захур припинив повністю. Камалія зі своїм фондом збирає гроші для дитячого кардіологічного центру. А ще заплановані благодійні концерти в Німеччині та Польщі - для збору коштів на допомогу біженців.

Ми будемо битися голими руками

Камалія зізнається, що її обурюють заклики деяких країн відмовитися від боротьби заради миру. Вона не згодна, що потрібно применшувати хоробрість українців і віддавати свої землі. Клянеться, що українці битимуться до останнього і зупинятимуть танки голими руками.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка висловлює подяку Великобританії та зізнається, що серед усіх жахів думає і про своїх коней в Бучі.

"Росіяни зайняли Бучу. Мої коні були в стайні. Вони застрелили моїх коней. Ми знайшли їх у лісі поблизу. Але чому коні? Ви вбиваєте український народ, бо ненавидите нас. Але що вам зробили тварини? Собаки на вулиці з кулями. Коти. Тварини. Цього я не можу зрозуміти", - каже співачка.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Мама Камалії залишилася в Україні

Батьки артистки відмовилися їхати в безпечне місце і залишилися в Україні. Вони змирилися і кажуть, що вони вдома і якщо повинні померти - то тільки там.

Камалію охоплює почуття провини, що вона знаходиться в шикарному маєтку в Лондоні, і, хоча допомагає біженцям, відчуває, що повинна бути в Україні. Вона хоче бути там і говорити з людьми, допомагати.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial