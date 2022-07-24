Золоті стільці і дивани: Камалія разом з чоловіком прихистила 16 біженців у своєму особняку в Лондоні

Українська артистка Камалія та її чоловік-мільярдер Мохаммад Захур після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхали до маєтку в Хемпстеді на півночі Лондона. Зараз вони прихистили в своєму будинку 16 українців, які змушені були покинути свій будинок.
Про свій будинок, від'їзд з України та благодійність Камалія розповіла для видання The Telegraph.
До війни життя Камалії та її чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура була схожа на реаліті-шоу в стилі Кардашьян - приватні літаки, дорогі машини, особняки та власна конюшня під Києвом. У пресі співачку охрестили "українською Леді Гагою".
Але 24 лютого все кардинально змінилося - над їх будинком в Бучі почали літати літаки та ракети, конюшню практично зруйнували - частина коней були розстріляні росіянами, інші загинули від голоду під час окупації.
Мохаммад вилетів з України з дітьми за пару днів до початку війни - батьки боялися за безпеку дівчаток, хоча і сприймали попередження про вторгнення не дуже серйозно і навіть з гумором.
Він відчував себе трохи по-дурному і переживав, що люди вважатимуть його боягузом, але у них був будинок в Лондоні й дівчинки-близнюки, яких потрібно було захистити.
А ось Камалія 24 лютого прокинулася вранці від вибухів - вона поняття не мала, що їй робити та ховалася в підвалі разом з іншими українцями.
Перші дні вона перебувала в підвалі в Києві й звідти вела прямі трансляції, дзвонила, намагалася розповісти своїм шанувальникам і родичам в Росії про те, що відбувається в Україні. Її рідні з Москви сказали, що вона займається пропагандою і що скоро її звільнять від нацистів і всі будуть жити дуже щасливо.
"Коли стало ще гірше і з'явилися російські військові, я сказав Камалії, що вона повинна бігти. Що ти робиш в підвалі, чого не можна робити тут, але в кращих умовах? Ми можемо допомагати звідси, з Лондона. Але вони прийдуть і вб'ють тебе, вони тебе згвалтують. Але вона хотіла залишитися і боротися", - розповів Захур.
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
А ще через пару днів під час відеозв'язку з дітьми, дівчатка почули рев літака прямо над будинком і почали плакати. Тоді Камалія передумала і вирішила виїхати.
Вона взяла машину, подругу з новонародженим малюком і ще чотирьох дітей до 10 років, дві валізи, невелику кількість цінних речей і поїхала.
До кордону з Польщею вони їхали чотири дні - дороги були забиті, бензину не вистачало. А потім ракети вдарили по Вінниці й Камалія почала допомагати кому могла - відвозила людей до кордону з Польщею, Угорщиною та Румунією.
Захур просив кинути машину і їхати в Будапешт, де він її сам зустріне. Зізнається, що це була його перша самостійна поїздка за кермом по Європі.
Зараз Камалія разом з рідними в Лондоні - вона займається благодійністю, дає концерти та допомагає біженцям. У їх величезному маєтку в Хемпстеді зараз 16 українців-друзі, знайомі й ще кілька людей, яких сім'я прихистила і піклується про них.
Журналіст The Telegraph розповідає, що будинок Камалії та її сім'ї в Лондоні величезний. Всюди стільці, крісла та дивани - золоті, з леопардами, шезлонги, з оксамитом. В одній з кімнат він нарахував 56 подушок.
Мохаммад Захур зізнається, що будинок належить йому з 1996 року і зараз така розкіш може виглядати безглуздо, але все це було до війни.
"Сьогодні важлива не розкіш. У 8 мільйонів осіб тепер немає дому, говорити про розкіш тепер немає сенсу. Для нас це більше не розкіш", - говорить Захур.
Він додає, що в будинку немає вільних кімнат і він разом з дружиною спить в одній кімнаті з дітьми.
"Більшість з них - це люди, яких ми знаємо. Друзі, родичі, а також пара українок, яких ми спонсорували. В будинку більше немає місця. Ми віддали всі наші кімнати тому, хто прийде. Люди сплять навіть на диванах. Я, Камалія і діти всі разом спали в одній кімнаті. Ми повинні робити все, що в наших силах", - додає чоловік артистки.
Він пишається своєю дружиною і каже, що Камалія - дуже сильна. З 2014 року вона перестала виступати в Росії, перестала спілкуватися з колегами та почала допомагати українцям. Навіть ремонтувала тротуари - брала цеглу й укладала її в землю.
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
А з 24 лютого вона перестала говорити російською мовою і говорить скрізь виключно тільки українською мовою.
Справжнє ім'я Камалії - Наталія Шмаренкова. Вона народилася в сім'ї радянського військового в Східному Сибіру. Захур виріс в Пакистані й вступив там в інженерний коледж. У 19 років він переїхав в Україну і почав власний бізнес.
Зараз він сміється з приводу новин про те, що купив для України два винищувачі. Каже, що дізнався про це зі ЗМІ.
"Це було непорозуміння. Камалія в одному з інтерв'ю сказала, що Пакистан передав Україні два літаки з гуманітарною допомогою. Не знаю, хто і як помилився, але мені почали дзвонити банкіри та питати, чи купив я два бойових літаки".
Однак Захур насправді брав участь у допомозі - він зв'язався з високопоставленими чиновниками в Пакистані та допоміг організувати чотири літаки C-130 з гуманітарною допомогою.
Його виробництво скоротилося на 40%, а заповнюваність комерційної нерухомості впала зі 100% до 30%. Торговельна діяльність зупинена, а збитки зараз становлять до 5 мільйонів доларів на місяць.
Всю торгівлю з Росією Захур припинив повністю. Камалія зі своїм фондом збирає гроші для дитячого кардіологічного центру. А ще заплановані благодійні концерти в Німеччині та Польщі - для збору коштів на допомогу біженців.
Камалія зізнається, що її обурюють заклики деяких країн відмовитися від боротьби заради миру. Вона не згодна, що потрібно применшувати хоробрість українців і віддавати свої землі. Клянеться, що українці битимуться до останнього і зупинятимуть танки голими руками.
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Артистка висловлює подяку Великобританії та зізнається, що серед усіх жахів думає і про своїх коней в Бучі.
"Росіяни зайняли Бучу. Мої коні були в стайні. Вони застрелили моїх коней. Ми знайшли їх у лісі поблизу. Але чому коні? Ви вбиваєте український народ, бо ненавидите нас. Але що вам зробили тварини? Собаки на вулиці з кулями. Коти. Тварини. Цього я не можу зрозуміти", - каже співачка.
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Батьки артистки відмовилися їхати в безпечне місце і залишилися в Україні. Вони змирилися і кажуть, що вони вдома і якщо повинні померти - то тільки там.
Камалію охоплює почуття провини, що вона знаходиться в шикарному маєтку в Лондоні, і, хоча допомагає біженцям, відчуває, що повинна бути в Україні. Вона хоче бути там і говорити з людьми, допомагати.
До речі, раніше ми писали про те, що російські окупанти розстріляли під Києвом коней Камалії.
А ще розповідали про те, що Камалія попередила про шахраїв, які використовують її ім'я.