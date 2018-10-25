Звуть досі: Андрій Хливнюк розповів про запрошення з Росії

Андрій Хливнюк (фото: РБК-Україна)

Лідер гурту "Бумбокс" розповів, коли поїде з виступами в РФ

Фронтмен популярної української групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який недавно зізнався, чому не робив гучних заяв під час Євромайдану, розповів про запрошення з Російської Федерації.

За словами артиста, його колектив регулярно кличуть з виступами в різні міста РФ. Але поки не скінчиться війна, Андрій туди ні ногою.

"Бумбокс" принципово не їздить в Російську Федерацію - з березня 2014 року. Вже п'ятий рік в Україні йде війна, тому ні про які концерти не може бути й мови", - сказав музикант і громадський діяч в інтерв'ю газеті "Високий Замок".

Андрій Хливнюк (фото: Ольга Третьякова)

Нагадаємо, що нещодавно у Києві відбулася прес-конференція, присвячена показу 6 та 7 листопада в театрі імені Івана Франка вистави "Burning Doors", проекту інтеграції з глобальною акцією #SaveOlegSentsov і створенню акції "Підвісь квиток".

На прес-конференції співорганізатор події Андрій Хливнюк, ініціатор глобальної акції #SaveOlegSentsov Олександра Матвійчук, режисер Білоруського Вільного Театру Микола Халезін і виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів говорили про культурну цінність і актуальність вистави "Burning Doors" й про можливості знову привернути увагу українців до долі Олега Сенцова і всіх політичних в'язнів.

Відео: РБК-Україна

Раніше ми повідомляли про те, що Андрій Хливнюк розповів, як стати відомим.