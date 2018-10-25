ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Звуть досі: Андрій Хливнюк розповів про запрошення з Росії

STYLERПерсона    25.10.2018 - 16:05
Андрій Хливнюк (фото: РБК-Україна)
Андрій Хливнюк (фото: РБК-Україна)

Лідер гурту "Бумбокс" розповів, коли поїде з виступами в РФ

Фронтмен популярної української групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який недавно зізнався, чому не робив гучних заяв під час Євромайдану, розповів про запрошення з Російської Федерації.

За словами артиста, його колектив регулярно кличуть з виступами в різні міста РФ. Але поки не скінчиться війна, Андрій туди ні ногою.

"Бумбокс" принципово не їздить в Російську Федерацію - з березня 2014 року. Вже п'ятий рік в Україні йде війна, тому ні про які концерти не може бути й мови", - сказав музикант і громадський діяч в інтерв'ю газеті "Високий Замок".

Звуть досі: Андрій Хливнюк розповів про запрошення з Росії

Андрій Хливнюк (фото: Ольга Третьякова)

Нагадаємо, що нещодавно у Києві відбулася прес-конференція, присвячена показу 6 та 7 листопада в театрі імені Івана Франка вистави "Burning Doors", проекту інтеграції з глобальною акцією #SaveOlegSentsov і створенню акції "Підвісь квиток".

На прес-конференції співорганізатор події Андрій Хливнюк, ініціатор глобальної акції #SaveOlegSentsov Олександра Матвійчук, режисер Білоруського Вільного Театру Микола Халезін і виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів говорили про культурну цінність і актуальність вистави "Burning Doors" й про можливості знову привернути увагу українців до долі Олега Сенцова і всіх політичних в'язнів.

Відео: РБК-Україна

Раніше ми повідомляли про те, що Андрій Хливнюк розповів, як стати відомим.

Новини України Андрій Хливнюк
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся