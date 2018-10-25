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Зовут до сих пор: Андрей Хлывнюк рассказал о приглашениях из России

STYLERПерсона    25.10.2018 - 16:05
Андрей Хлывнюк (фото: РБК-Украина)
Андрей Хлывнюк (фото: РБК-Украина)

Лидер группы "Бумбокс" рассказал, когда поедет с выступлениями в РФ

Фронтмен популярной украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который недавно признался, почему не делал громких заявлений во время Евромайдана, рассказал о приглашениях из Российской Федерации. 

По словам артиста, его коллектив регулярно зовут с выступлениями в разные города РФ. Но пока не кончится война, Андрей туда ни ногой. 

"Бумбокс" принципиально не ездит в Российскую Федерацию - с марта 2014 года. Уже пятый год в Украине идет война, поэтому ни о каких концерты не может быть и речи", - сказал музыкант и общественный деятель в интервью газете "Високий Замок".

Зовут до сих пор: Андрей Хлывнюк рассказал о приглашениях из России

Андрей Хлывнюк (фото: Ольга Третьякова)

Напомним, что недавно в Киеве состоялась пресс-конференция, посвященная показу 6 и 7 ноября в театре имени Ивана Франко спектакля "Burning Doors", интеграции проекта с глобальной акцией #SaveOlegSentsov и созданию акции "Подвесь билет".

На пресс-конференции соорганизатор события Андрей Хлывнюк, инициатор глобальной акции #SaveOlegSentsov Александра Матвийчук, режиссер Белорусского Свободного Театра Николай Халезин и исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив говорили про культурную ценность и актуальность спектакля "Burning Doors", о возможности снова привлечь внимание украинцев к судьбе Олега Сенцова и всех политических заключенных.

Видео: РБК-Украина

Ранее мы сообщали о том, что Андрей Хлывнюк рассказал, как стать известным.

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