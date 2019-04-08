Зірка Євробачення і прихильник "русского мира" отримав синець на гастролях (фото)

Дмитро Колдун постраждав під час своїх гастролей по Білорусі. Співак, який у 2007 році представляв свою країну Білорусь на конкурсі Євробачення, в провінційному містечку отримав сильний синець під правим оком. Артист опублікував у своєму Instagram фото з гематомою і розповів, що спробував заспівати свій хіт "Кораблі" у караоке.

Інцидент стався 6 квітня в райцентрі Дятлово в Гродненській області.

"Спасибі вдячним слухачам", - написав співак у мережі.

Дмитро Колдун (фото: instagram.com/koldunmedia)

Артист, композитор, переможець проекту Першого Каналу "Фабрика зірок-6", який в 2017-му посів на Євробаченні 6 місце зі своєю англомовною піснею "Work Your Magic", в даний час виступає з гастролями по Білорусі.

Зазначимо, що в 2018 році 11 листопада Колдун виступав в Україні в тимчасово окупованому Донецьку для бойовиків угрупування "ДНР". Дмитро потрапив до бази сайту "Миротворець".

Білоруський співак Колдун у базі "Миротворця" за підтримку терористів "ДНР" (скрін: myrotvorets.center)

Піар-менеджер Колдуна Юлія Сажина розповіла, яким чином артист отримав нинішній синяк. За її словами, насправді співака ніхто не бив.

Вона розповіла виданню "Наша Ніва" про те, що в Дятлово в залі Будинку культури під час його виступу зникло світло. А гематому артист отримав через те, що після виступу по дорозі до машини нібито не помітив яму на дорозі і вдарився головою об гойдалки.

Також повідомляється, що в лікарні медики діагностували у співака вивих коліна і підозрювали струс мозку.

Дмитро Колдун (фото: instagram.com/koldunmedia)

Як повідомлялося раніше, нещодавно MARUV потрапила у новий скандал - українська співачка Анна Корсун перед концертом у Києві заспівала на ювілеї відомого російського продюсера Йосипа Пригожина, відомого своєю підтримкою російської агресії проти України.

Нагадаємо, днями прикордонники Білорусі видворили в Україну заступника командира формування бойовиків "Восток".