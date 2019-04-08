Звезда Евровидения и сторонник "русского мира" получил фингал на гастролях (фото)

Дмитрий Колдун пострадал во время своих гастролей по Беларуси. Певец, который в 2007 году представлял свою страну Белорусь на конкурсе Евровидение, в провинциальном городке получил сильный фингал под правым глазом. Артист опубликовал в своем Instagram фото с гематомой и рассказал, что попытался спеть свой хит "Корабли" в караоке.

Инцидент произошел 6 апреля в райцентре Дятлово в Гродненской области.

"Спасибо благодарным слушателям", - написал певец в сети.

Дмитрий Колдун (фото: instagram.com/koldunmedia)

Артист, композитор, победитель проекта Первого Канала "Фабрика звезд-6", который в 2017-м занял на Евровидении 6 место со своей англоязычной песней "Work Your Magic", в настоящее время выступает с гастролями по Беларуси.

Отметим, что в 2018 году 11 ноября Колдун выступал в Украине во временно оккупированном Донецке для боевиков группировки "ДНР". Дмитрий попал в базу сайта "Миротворец".

Белорусский певец Колдун в базе "Миротворца" за поддержку террористов "ДНР" (скрин: myrotvorets.center)

Пиар-менеджер Колдуна Юлия Сажина рассказала, каким образом артист получил нынешний синяк. По ее словам, на самом деле певца никто не бил.

Она рассказала изданию "Наша Нива" о том, что в Дятлово в зале Дома культуры во время его выступления пропал свет. А гематому артист получил из-за того, что после выступления по дороге к машине якобы не заметил яму на дороге и ударился головой о качели.

Также сообщается, что в больнице медики диагностировали у певца вывих колена и подозревали сотрясение мозга.

Дмитрий Колдун (фото: instagram.com/koldunmedia)

Как сообщалось ранее, недавно MARUV попала в новый скандал - украинская певица Анна Корсун перед концертом в Киеве спела на юбилее известного российского продюссера Иосифа Пригожина, известного своей поддержкой российской агрессии против Украины.

Напомним, на днях пограничники Беларуси выдворили в Украину заместителя командира формирования боевиков "Восток".