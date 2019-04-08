Звезда Евровидения и сторонник "русского мира" получил фингал на гастролях (фото)

Дмитрий Колдун пострадал на гастролях в Беларуси и показал фото с гематомой
Дмитрий Колдун пострадал во время своих гастролей по Беларуси. Певец, который в 2007 году представлял свою страну Белорусь на конкурсе Евровидение, в провинциальном городке получил сильный фингал под правым глазом. Артист опубликовал в своем Instagram фото с гематомой и рассказал, что попытался спеть свой хит "Корабли" в караоке.
Инцидент произошел 6 апреля в райцентре Дятлово в Гродненской области.
"Спасибо благодарным слушателям", - написал певец в сети.
Дмитрий Колдун (фото: instagram.com/koldunmedia)
Артист, композитор, победитель проекта Первого Канала "Фабрика звезд-6", который в 2017-м занял на Евровидении 6 место со своей англоязычной песней "Work Your Magic", в настоящее время выступает с гастролями по Беларуси.
Отметим, что в 2018 году 11 ноября Колдун выступал в Украине во временно оккупированном Донецке для боевиков группировки "ДНР". Дмитрий попал в базу сайта "Миротворец".
Белорусский певец Колдун в базе "Миротворца" за поддержку террористов "ДНР" (скрин: myrotvorets.center)
Пиар-менеджер Колдуна Юлия Сажина рассказала, каким образом артист получил нынешний синяк. По ее словам, на самом деле певца никто не бил.
Она рассказала изданию "Наша Нива" о том, что в Дятлово в зале Дома культуры во время его выступления пропал свет. А гематому артист получил из-за того, что после выступления по дороге к машине якобы не заметил яму на дороге и ударился головой о качели.
Также сообщается, что в больнице медики диагностировали у певца вывих колена и подозревали сотрясение мозга.
Дмитрий Колдун (фото: instagram.com/koldunmedia)
Как сообщалось ранее, недавно MARUV попала в новый скандал - украинская певица Анна Корсун перед концертом в Киеве спела на юбилее известного российского продюссера Иосифа Пригожина, известного своей поддержкой российской агрессии против Украины.
Напомним, на днях пограничники Беларуси выдворили в Украину заместителя командира формирования боевиков "Восток".