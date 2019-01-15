"Зірку включила": в мережі висміяли Лободу за "наїзд" на співробітників аеропорту в Москві

Колаж РБК-Україна

Користувачі стверджують, що Лобода необґрунтовано висуває претензії

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка раніше влаштувала скандал в аеропорту Шеремет'єво у Москві, заявила, що не бачить своєї провини, оскільки співробітники аеропорту погано виконували свої зобов'язання. Подібна заява зірки викликала бурхливі суперечки в мережі Instagram.

"У мене нульова толерантність до непрофесіоналізму. Якщо людина приходить до мене на концерт і купує квиток, я повинна відпрацювати на 200%, щоб виправдати надану мені довіру. Якщо я оплачую дорогі послуги віп-терміналу, щоб встигнути на перший прогін майбутнього шоу в "Крокусі" я очікую від співробітників аеропорту якісного виконання своїх посадових обов'язків", - повідомила виконавиця російському виданню.

Користувачі сприйняли заяву Лободи неоднозначно, деякі вважають, що співачка "зазналася", інші, навпаки, підтримали виконавицю:

"Зірку включила. Ще відразу, як у "ВІА Гру" прийшла, неадекватно поводилася";

"Зіркова хвороба виліковна";

"Подобаються пісні Лободи. І згодна, що оплачені послуги повинні бути надані. Але скільки обурених коментарів про запізнення на концерти!";

"Так-так. На 200%. А про те, як вона концерти на дві години і більше затримує - мовчить";

"На 200%? Так у нас на концерті вона мало не заснула на сцені! Це найбезглуздіше витрачені гроші в моєму житті!";

"Не була на її концертах, але згодна з точкою зору про те, що непрофесіоналізм неприйнятний";

Скріншот коментарів: (instagram.com/super.ru)

Нагадаємо, що нещодавно співачка вразила шанувальників відвертим фото, на якому видно принади зірки.

Раніше ми повідомляли про те, що у мережі захопилися гнучкістю Лободи, яка показала неймовірну розтяжку, якій позаздрить навіть Волочкова.

До речі, співачка показала стрункі ноги на сонячному фото з відпочинку. У зірки, яка повернулася з Мальдів, виникла ностальгія по морю.

Відео: РБК-Україна