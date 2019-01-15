"Звезду включила": в сети высмеяли Лободу за "наезд" на сотрудников аэропорта в Москве

Пользователи утверждают, что Лобода необоснованно выдвигает претензии
Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ранее устроила скандал в аэропорту Шереметьево в Москве, заявила, что не видит своей вины, поскольку сотрудники аэропорта плохо выполняли свои обязательства. Подобное заявление звезды вызвало бурные споры в сети Instagram.
"У меня нулевая толерантность к непрофессионализму. Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала, чтобы успеть на первый прогон предстоящего шоу в "Крокусе", я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств", - сообщила исполнительница российскому изданию.
Пользователи восприняли заявление Лободы неоднозначно, некоторые посчитали, что певица "зазвездилась", другие, напротив, поддержали исполнительницу:
"Звезду включила. Еще сразу, как в "ВИА Гру" пришла, неадекватно себя вела";
"Звездная болезнь излечима";
"Нравятся песни Лободы. И согласна, что оплаченные услуги должны быть оказаны. Но сколько возмущенных комментариев про опоздания на концерты!";
"Да-да. На 200%. А про то, как она концерты на два часа и более задерживает - молчит";
"На 200%? Да у нас на концерте она чуть не уснула на сцене! Это самые бестолково потраченые деньги в моей жизни!";
"Не была на ее концертах, но согласна с точкой зрения о том, что непрофессионализм неприемлем";
Скриншот комментариев: (instagram.com/super.ru)
Напомним, что недавно певица поразила поклонников откровенным фото, на котором видны прелести звезды.
Ранее мы сообщали о том, что в сети восхитились гибкостью Лободы, которая показала невероятную растяжку, которой позавидует даже Волочкова.
Кстати, певица показала стройные ноги на солнечном фото с отдыха. У звезды, вернувшейся с Мальдив, возникла ностальгия по морю.
Видео: РБК-Украина