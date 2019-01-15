"Звезду включила": в сети высмеяли Лободу за "наезд" на сотрудников аэропорта в Москве

Коллаж РБК-Украина

Пользователи утверждают, что Лобода необоснованно выдвигает претензии

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ранее устроила скандал в аэропорту Шереметьево в Москве, заявила, что не видит своей вины, поскольку сотрудники аэропорта плохо выполняли свои обязательства. Подобное заявление звезды вызвало бурные споры в сети Instagram.

"У меня нулевая толерантность к непрофессионализму. Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала, чтобы успеть на первый прогон предстоящего шоу в "Крокусе", я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств", - сообщила исполнительница российскому изданию.

Пользователи восприняли заявление Лободы неоднозначно, некоторые посчитали, что певица "зазвездилась", другие, напротив, поддержали исполнительницу:

"Звезду включила. Еще сразу, как в "ВИА Гру" пришла, неадекватно себя вела";

"Звездная болезнь излечима";

"Нравятся песни Лободы. И согласна, что оплаченные услуги должны быть оказаны. Но сколько возмущенных комментариев про опоздания на концерты!";

"Да-да. На 200%. А про то, как она концерты на два часа и более задерживает - молчит";

"На 200%? Да у нас на концерте она чуть не уснула на сцене! Это самые бестолково потраченые деньги в моей жизни!";

"Не была на ее концертах, но согласна с точкой зрения о том, что непрофессионализм неприемлем";

Скриншот комментариев: (instagram.com/super.ru)

Напомним, что недавно певица поразила поклонников откровенным фото, на котором видны прелести звезды.

Ранее мы сообщали о том, что в сети восхитились гибкостью Лободы, которая показала невероятную растяжку, которой позавидует даже Волочкова.

Кстати, певица показала стройные ноги на солнечном фото с отдыха. У звезды, вернувшейся с Мальдив, возникла ностальгия по морю.

Видео: РБК-Украина