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Інтерв'ю

На пляжах Гоа заборонили селфи

STYLERПодорожі        25.06.2018 - 08:20
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

І найближчим часом не рекомендують купатися

На багатьох пляжах індійського курорту Гоа заборонили робити селфи з-за частої загибелі туристів. Про це повідомляє NDTV.

Причиною такої заборони стала часта загибель туристів, які хотіли сфотографуватися в хвилях, падали і тонули. Індійські рятувальники вирішили встановити спеціальні таблички, на яких буде написано "Селфи заборонено".

Крім того, на цих табличках планують розмістити телефони рятувальних служб Гоа і перелік інших заборон, які діють у цій місцевості.

Під заборону потрапили пляжі в Південному і Північному Гоа, такі, як Річка Бага, Форт Синкерим, Морджим, Ашвум, Керім, Агонда, Богмало, Баина, Бетуль, Раджбаг та інші.

Також індійські рятувальники попередили, що в Гоа почався період мусонів, який триватиме до вересня. На всіх пляжах чергуватимуть рятувальники, а туристам рекомендують не заходити в море.

До речі, ми писали про те, туроператор "забув" сім'ю відпочиваючих у Туреччині.

Люди тонуть мовчки

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Теги: туризм, відпочинок, туристи
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