Туроператор "забыл" семью отдыхающих в Турции

Семья вынуждена самостоятельно добираться домой

Туроператор оставил в гостинице семью туристов из Киева на курорте в Турции. Об этом рассказывает "Обозреватель".

Киевлянин Роман Ковальский сообщил, что туроператор TPG поменял расписание и "забыл" об этом сообщить семье, которая спокойно ночевала в гостинице в Мармарисе.

"Наш оператор TPG поздно вечером 21 июня накануне дня вылета (22 июня) поменял расписание на более раннее, чем было заявлено, и не предупредил нас. Когда самолет улетел рано утром в пятницу, нам стали рассказывать, что искали нас и не смогли найти", - рассказал Роман Ковальский.

Он уточнил, что на эту дату вылета они были единственными туристами в отеле. Работники гостиницы утверждают, что, когда поступила информация о времени вылета, они звонили в номер, но никто им не ответил.

Скриншот билетов (obozrevatel.com)

"На ресепшене говорят, что около 21:00 вечера 21 июня изменилось время вылета, но никто не сказал нам, утверждают, что они звонили в номер, а нас не было. Но дело в том, что в этот вечер мы там были, смотрели футбол. И утром, соответственно, мы тоже там находились. Никто не приходил, не звонил, не стучал, не положил записку под дверь", - отмечает Ковальский.

Кроме того, туристы говорят, что сотрудники туроператора путаются в показаниях. То они говорят, что звонили, то сообщают, что искали их по всей территории.

"Сначала говорили, что звонили нам в номер, теперь говорят, что сотрудник искал нас по всей территории отеля и не нашел", - добавил Ковальский.

Представители туроператора TPG сообщили Ковальским, что они должны самостоятельно оплатить еще одну ночь проживания в гостинице и купить самостоятельно себе билеты в Украину на 23 июня.

Скриншот переписки (obozrevatel.com)

Киевская фирма, которая оформляла Ковальским путевку, порекомендовала оплатить все счета, вернуться в Украину, а потом уже разбираться с туроператором.

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