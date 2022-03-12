ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як терміново знайти житло у Німеччині та інших країнах: покрокова інструкція

Новость на русском →
Субота 12 березня 2022 13:10
Як терміново знайти житло у Німеччині та інших країнах: покрокова інструкція Біженці можуть знайти житло у Європі за допомогою кількох ресурсів (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

З моменту початку війни Росії проти України вже майже два мільйони наших громадян виїхали у Європу. Багато хто з них має потребу у терміновому пошуку житла в Німеччині, Польщі, Угорщині, Румунії та інших країнах.

Де і як біженцям з України шукати житло за кордоном - читайте детально у нашому матеріалі нижче.

Як знайти житло у Німеччині

Найідеальніший варіант, звісно, зупинитися у родичів чи друзів за кордоном. Але далеко не кожен має таку можливість.

Але є безліч інших варіантів. Наприклад, якщо ви виїхали до Німеччини і не маєте житла, то можна звернутися до Центру прийому біженців, який знаходиться у Берліні за адресою: Ораніенбургерштрассе 285, 13437 Берлін-Райнікендорф (на карті). Він працює цілодобово.

Отримати тимчасове житло для перебування в Німеччині можна також, заповнивши заявку на сайті Unterkunft Ukraine.

Для українців, які шукають тимчасове житло, створена окрема сторінка і на одному з найбільших майданчиків для оренди нерухомості Immoscout24.

Ще можна скористатися сервісом Wunderflats, де теж запустили "житлову кампанію для українців".

Як знайти житло у інших країнах Європи

Для пошуку безкоштовного або недорогого житла в європейських країнах можна скористатися спеціальними агрегаторами, створеними для допомоги українським біженцям:

Зауважимо, що на деяких з них можна також знайти житло і у різних куточках України, де не ведуться активні бойові дії.

А ось тимчасові помешкання для тих українців, які виїхали у Нідерланди, можна знайти на сайті Sharemyhome.org.

Окрім того, знайти європейську сім'ю, яка може запропонувати вам безкоштовне житло, можна на сайті проєкту EU4UA.

Для цього потрібно:

  • зареєструватися за допомогою email або облікового запису Google
  • надати детальну інформацію про потребу в проживанні
  • ознайомитися зі списком помешкань, які відповідають вашим критеріям, і зв'язатися з власниками

Після цього власники житла зв'яжуться з вами безпосередньо електронною поштою або по WhatsApp, і ви зможете обговорити деталі вашого перебування напряму.

Важливо! Через величезний попит, на сайті може бути недостатньо житла. Але спробуйте повернутись через кілька годин, адже нові господарі, які готові підтримати і допомогти українцям, приєднуються до платформи щохвилини.

Також доступ до безкоштовного тимчасового житла для 100 тисяч біженців в Польщі, Молдові, Румунії, Угорщині та Словаччині надає сервіс Airbnb.

Як терміново знайти житло у Німеччині та інших країнах: покрокова інструкція

Читайте також про те, як українцям отримати роботу у Польщі прямо зараз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці
LITE
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні