Як терміново знайти житло у Німеччині та інших країнах: покрокова інструкція

З моменту початку війни Росії проти України вже майже два мільйони наших громадян виїхали у Європу. Багато хто з них має потребу у терміновому пошуку житла в Німеччині, Польщі, Угорщині, Румунії та інших країнах.

Де і як біженцям з України шукати житло за кордоном - читайте детально у нашому матеріалі нижче.

Як знайти житло у Німеччині

Найідеальніший варіант, звісно, зупинитися у родичів чи друзів за кордоном. Але далеко не кожен має таку можливість.

Але є безліч інших варіантів. Наприклад, якщо ви виїхали до Німеччини і не маєте житла, то можна звернутися до Центру прийому біженців, який знаходиться у Берліні за адресою: Ораніенбургерштрассе 285, 13437 Берлін-Райнікендорф (на карті). Він працює цілодобово.

Отримати тимчасове житло для перебування в Німеччині можна також, заповнивши заявку на сайті Unterkunft Ukraine.

Для українців, які шукають тимчасове житло, створена окрема сторінка і на одному з найбільших майданчиків для оренди нерухомості Immoscout24.

Ще можна скористатися сервісом Wunderflats, де теж запустили "житлову кампанію для українців".

Як знайти житло у інших країнах Європи

Для пошуку безкоштовного або недорогого житла в європейських країнах можна скористатися спеціальними агрегаторами, створеними для допомоги українським біженцям:

Зауважимо, що на деяких з них можна також знайти житло і у різних куточках України, де не ведуться активні бойові дії.

А ось тимчасові помешкання для тих українців, які виїхали у Нідерланди, можна знайти на сайті Sharemyhome.org.

Окрім того, знайти європейську сім'ю, яка може запропонувати вам безкоштовне житло, можна на сайті проєкту EU4UA.

Для цього потрібно:

зареєструватися за допомогою email або облікового запису Google

надати детальну інформацію про потребу в проживанні

ознайомитися зі списком помешкань, які відповідають вашим критеріям, і зв'язатися з власниками

Після цього власники житла зв'яжуться з вами безпосередньо електронною поштою або по WhatsApp, і ви зможете обговорити деталі вашого перебування напряму.

Важливо! Через величезний попит, на сайті може бути недостатньо житла. Але спробуйте повернутись через кілька годин, адже нові господарі, які готові підтримати і допомогти українцям, приєднуються до платформи щохвилини.

Також доступ до безкоштовного тимчасового житла для 100 тисяч біженців в Польщі, Молдові, Румунії, Угорщині та Словаччині надає сервіс Airbnb.