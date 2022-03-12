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Як українцям отримати роботу у Польщі зараз: інструкція і вакансії

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Субота 12 березня 2022 11:05
Як українцям отримати роботу у Польщі зараз: інструкція і вакансії Українці можуть влаштуватися на роботу у Польщі (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Громадяни України, які виїхали до Польщі через військову агресію Росії, можуть отримати роботу у цій країні. Вакансій вже зараз - на будь-який смак. Та й після того, як Сейм ухвалив Закон про допомогу громадянам України, працевлаштуватися біженцям стало легше.

Що потрібно для того, аби отримати роботу в Польщі, де шукати вакансії і які варто надавати документи - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як отримати право на роботу в Польщі

Якщо ви біженець, то відразу після перетину польсько-українського кордону, ви маєте звернутися до місцевої адміністрації, підтвердити там особу і отримати номер PESEL (польський аналог ID-коду).

Після цього ви можете законно перебувати в Польщі протягом 18 місяців з можливістю продовження до 36 місяців.

Згідно закону, якщо ви вже отримали дозвіл на тимчасове проживання, то маєте
право й легально працювати на території Польщі без обов’язкового отримання дозволу на роботу.

Де шукати роботу

Сьогодні ви можете знайти роботу в Польщі, зокрема, звернувшись до Бюро праці (Державної служби зайнятості).

Консультант (рекрутер) проведе співбесіду з вами, визначить ваші професійні навички, а потім за результатами тестування здійснить пошук у Центральній базі вакансій та запропонує ті, що відповідають вашим навичкам.

Якщо у вас є документи, що стосуються вашої професійної кваліфікації та досвіду роботи, то обов'язково візьміть їх на зустріч.

Також ви можете отримати допомогу у пошуках роботи, звернувшись на Зелену лінію за телефоном 19524. Вона працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00.

Як українцям отримати роботу у Польщі зараз: інструкція і вакансії

Можете здійснювати пошук роботи й самостійно. Наприклад, через Центральну базу пропозицій праці. Щодня в базі даних наявні близько 70 тисяч робочих вакансій. Для зручності можна завантажити мобільні додатки ePraca чи Workport.

Також самостійно можна шукати роботу на сайтах: olx.pl (розділ Praca), gumtree.pl, infoPraca.pl, pracuj.pl, jooble.pl.

А ще часто пропозиції роботи публікують у різноманітних групах в соціальних мережах, наприклад, у Facebook. Великий список місць, де можна знайти пропозиції роботи у Польщі - за посиланням.

Крім того, можна скористатися платформою працевлаштування UA Talents.

Які працівники затребувані у Польщі

Зараз польські роботодавці пропонують достатньо вакансій у сфері HR-менеджементу і продажів.

Також українки можуть без проблем влаштуватися:

  • у галузі харчової промисловості
  • на заводах щодо виготовлення деталей для телевізорів, електроніки
  • на складах одягу
  • в готельно-ресторанній сфері
  • в логістиці.

Більше інформації про польську державну допомогу біженцям з України можна дізнатися за посиланням.

Читайте також про те, які документи потрібні для виїзду за кордон, кого пропускають, а кого - ні.

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