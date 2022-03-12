Как срочно найти жилье в Германии и других странах: пошаговая инструкция

С момента начала войны России против Украины уже почти два миллиона наших граждан выехали в Европу. Многие из них нуждаются в срочном поиске жилья в Германии, Польше, Венгрии, Румынии и других странах.

Где и как беженцам из Украины искать жилье за рубежом - читайте подробно в нашем материале ниже.

Как найти жилье в Германии

Самый идеальный вариант, конечно, остановиться у родственников или друзей за границей. Но далеко не каждый имеет такую возможность.

Однако есть множество других вариантов. Например, если вы выехали в Германию и не имеете жилья, то можно обратиться в Центр приема беженцев, который находится в Берлине по адресу: Ораниенбургерштрассе 285, 13437 Берлин-Райникендорф (на карте). Он работает круглосуточно.

Получить временное жилье для пребывания в Германии можно также, заполнив заявку на сайте Unterkunft Ukraine.

Для украинцев, ищущих временное жилье, создана отдельная страница и на одной из крупнейших площадок для аренды недвижимости Immoscout24.

Еще можно воспользоваться сервисом Wunderflats, где тоже запустили "жилищную кампанию для украинцев".

Как найти жилье в других странах Европы

Для поиска бесплатного или недорогого жилья в европейских странах можно воспользоваться и специальными агрегаторами, созданными для помощи украинским беженцам:

Заметим, что на некоторых из них можно также найти жилье и в разных уголках Украины, где не ведутся активные боевые действия.

А вот временные жилища для тех украинцев, которые выехали в Нидерланды можно найти на сайте Sharemyhome.org.

Кроме того, найти европейскую семью, которая может предложить вам бесплатное жилье, можно на сайте проекта EU4UA.

Для этого нужно:

зарегистрироваться с помощью email или учетной записи Google

предоставить подробную информацию о потребности в проживании

ознакомиться со списком квартир, которые соответствуют вашим критериям, и связаться с собственниками

После этого владельцы жилья свяжутся с вами напрямую по электронной почте или по WhatsApp, и вы сможете обсудить детали вашего пребывания напрямую.

Важно! Из-за огромного спроса на сайте может быть недостаточно жилья. Но попробуйте вернуться через несколько часов, ведь новые хозяева, которые готовы поддержать и помочь украинцам, присоединяются к платформе ежеминутно.

Также доступ к бесплатному временному жилью для 100 тысяч беженцев в Польше, Молдове, Румынии, Венгрии и Словакии предоставляет сервис Airbnb.