Фани "Сампдорії" за рятівний диво-гол зірвали з футболіста труси (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Гол Ріккардо Сапонари став найпізнішим забитим м'ячем у Серії А

З італійським футболістом "Сампдорії" Ріккардо Сапонара стався курйозний випадок - у пориві подяки за шикарний гол у ворота "Лаціо" вболівальники стягнула з нього труси. Матч відбувся в Генуї 8 грудня, нагадує Телеканал новин "24".

Матч між місцевою "Сампдорією" і римським "Лаціо" видався дуже видовищним і напруженим, а закінчився із рахунком 2:2.

26-річний хавбек на 99-й хвилині матчу при рахунку 2:1 на користь гостей із Риму зміг реалізувати м'яч у стилі Златана Ібрагімовича. Цей гол дозволив "Сампдорії" звести поєдинок до нічийного рахунку.

Відео: twitter.com/sampdoria

Після забитого м'яча півзахисник побіг до фанатського сектору, і по дорозі скинув з себе футболку та приспустив шорти. Радісні вболівальники ж зірвали з футболіста і нижню білизну.

Фото: en.onefootball.com

Додамо, що гол Сапонари став найпізнішим забитим м'ячем у Серії А.

Як повідомлялося раніше, вболівальники приголомшливо виконали гімн України на стадіоні ім. Мирослава Валенті, де наша команда здобула вольову перемогу в матчі зі збірною Чехії.

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Відео: РБК-Україна