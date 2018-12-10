Фаны "Сампдории" за спасительный чудо-гол сорвали с футболиста трусы (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Гол Риккардо Сапонары стал самым поздним забитым мячом в Серии А

С итальянским футболистом "Сампдории" Риккардо Сапонара произошел курьезный случай - в порыве благодарности за шикарный гол в ворота "Лацио" болельщики стянули с него трусы. Матч проходил в Генуе 8 декабря, напоминает Телеканал новостей "24".

Матч между местной "Сампдорией" и римским "Лацио" выдался очень зрелищным и напряженным, а закончился со счетом 2:2.

26-летний хавбек на 99-й минуте матча при счете 2:1 в пользу гостей из Рима смог реализовать мяч в стиле Златана Ибрагимовича. Этот гол позволил "Сампдории" свести поединок к ничейному счету.

Видео: twitter.com/sampdoria

После забитого мяча полузащитник побежал к фанатскому сектору, и по дороге сбросил с себя футболку и приспустил шорты. Радостные болельщики же сорвали с футболиста и нижнее белье.

Фото: en.onefootball.com

Добавим, что гол Сапонары стал самым поздним забитым мячом в Серии А.

Как сообщалось ранее, болельщики потрясающе исполнили гимн Украины на стадионе им. Мирослава Валенти, где наша команда одержала волевую победу в матче со сборной Чехии.

Также мы писали о том, что самая эпатажная певица в мире Майли Сайрус снялась для журнала Plastik полностью обнаженной. Несмотря на то, что фотосессия состоялась только в 2015 году, оголенные снимки появились спустя почти три года.

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Видео: РБК-Украина