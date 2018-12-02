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"Клац-клац": у мережі з'явилося відео з роздягальні Гвоздика після перемоги

STYLERСпорт    02.12.2018 - 15:56
"Клац-клац": у мережі з'явилося відео з роздягальні Гвоздика після перемоги
Фото: Усик, Ломаченко, Гвоздик (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Після того, як Олександр переміг, серед спортсменів панувала легка, весела атмосфера

Після бою з Адонісом Стівенсоном в роздягальні українського боксераОлександра Гвоздика після його перемоги над канадцем панувала весела, святкова атмосфера. Гвоздик став чемпіоном в напівважкій вазі за версією WBC і отримав пояс, тому його друзі і колеги зняли забавний ролик з використанням самої нагороди. Відеоролик був опублікований в Twitter, в записі Олександра Усика "USYKEIN".

На кадрах відео, що потрапило в мережу, Василь Ломаченко, який зображує, як ніби намагався відрізати шматок від чемпіонського пояса. Робить це Василь зі словами "клац-клац", а після цього боксер запропонував зробити нове фото розміром 3х4 біля стінки, щоб вставити його на спеціальне місце на поясі.

Після цього Олександр Гвоздик зробив несерйозне зауваження, що Василь тримає пояс канадського спортсмена, який Гвоздик повинен повернути.

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