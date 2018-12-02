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"Красавец!": Гвоздика поздравляют в сети с победой над Стивенсоном

STYLERСпорт    02.12.2018 - 10:45
"Красавец!": Гвоздика поздравляют в сети с победой над Стивенсоном
Фото: Александр Гвоздик одержал победу (inform-ua.info)

Гвоздик нокаутировал канадца в 11-м раунде. Он стал чемпионом мира по версии WBC

В канадской провинции Квебек украинский боксер в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик одержал победу над боксером из Канады – Адонисом Стивенсоном (он был нокаутирован в 11-м раунде) и стал чемпионом мира по версии WBC. Новоиспеченного чемпиона поздравили в сети украинские спортсмены.

Так, первое поздравление запостил в свой Instagram Василий Ломаченко.

Он лаконично, но очень эмоционально подписал фото: "От души поздравляю".

&quot;Красавец!&quot;: Гвоздика поздравляют в сети с победой над Стивенсоном

Скриншот поста (instagram.com/lomachenkovasiliy)

В комментариях пользователи поддержали Ломаченко и написали поздравительные слова.

"Саня молодец",  "Братцы, вы – запредельные бойцы, спасибо вам за то, что вы делаете", "Гордость нации", "Красавцы, наша гордость и гордость страны", "Гвоздик – красава", - писали фолловеры.

&quot;Красавец!&quot;: Гвоздика поздравляют в сети с победой над Стивенсоном

&quot;Красавец!&quot;: Гвоздика поздравляют в сети с победой над Стивенсоном

&quot;Красавец!&quot;: Гвоздика поздравляют в сети с победой над Стивенсоном

Скрин комментариев (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Чуть позже свои поздравления выложил в сеть Александр Усик. Он написал: "Саня, красавчик, поздравляю". В пост он добавил совместное фото с Ломаченко и Гвоздиком.

&quot;Красавец!&quot;: Гвоздика поздравляют в сети с победой над Стивенсоном

Скриншот поста (instagram.com/usykaa)

Этот пост, в том числе, собрал огромное количество приятных слов в адрес нового чемпиона.

"Молодец, выходные с хорошим настроением теперь", "Молодец, Александр, так держать!", "Я счастлива за вас и за нас, что мы имеем лучших сыновей нашей родной земли", - поздравили спортсмена подписчики.

Также к поздравлениям присоединился еще один спортсмен – украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Он написал такие слова: "Поздравляю Саню Гвоздика с такой важной и долгожданной победой. Она принесла ему титул чемпиона по версии WBC. Красавец, проявил и мужество, и волю к победе, плюс ко всему, снял все вопросы шикарным нокаутом! Украинский бокс в очередной раз показал свои лидирующие позиции в мире!! И что с кулаками к нам лучше не лезть – чревато последствиями.

&quot;Красавец!&quot;: Гвоздика поздравляют в сети с победой над Стивенсоном

Скрин поста (instagram.com/zhanbeleniuk)

Ранее сообщалось о том, что Гвоздик и Стивенсон провели дуэль взглядов.

До этого мы писали, как Ломаченко и Усик развлекаются в Калифорни.

Видео: РБК-Украина

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