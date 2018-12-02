"Красень!": Гвоздика вітають в мережі з перемогою над Стівенсоном

Фото: Олександр Гвоздик здобув перемогу (inform-ua.info)

Гвоздик нокаутував канадця в 11-му раунді. Він став чемпіоном світу за версією WBC

У канадській провінції Квебек український боксер в напівважкій ваговій категорії Олександр Гвоздик здобув перемогу над боксером з Канади – Адонісом Стівенсоном (він був нокаутований у 11-му раунді) і став чемпіоном світу за версією WBC. Новоспеченого чемпіона привітали в мережі українські спортсмени.

Так, перше привітання запостив в свій Instagram Василь Ломаченко.

Він лаконічно, але дуже емоційно підписав фото: "Від душі вітаю".

Скріншот поста (instagram.com/lomachenkovasiliy)

У коментарях користувачі підтримали Ломаченко і написали вітальні слова.

"Саня молодець", "Братики, ви – позамежні бійці, спасибі вам за те, що ви робите", "Гордість нації", "Красені, наша гордість та гордість країни", "Гвоздик – красава", - писали фоловери.

Скрін коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Трохи пізніше свої вітання виклав у мережу Олександр Усик. Він написав: "Саня, красень, вітаю". В пост він додав спільне фото з Ломаченко і Гвоздиком.

Скріншот поста (instagram.com/usykaa)

Цей пост, у тому числі, зібрав величезну кількість приємних слів на адресу нового чемпіона.

"Молодець, вихідні з гарним настроєм тепер", "Молодець, Олександр, так тримати!", "Я щаслива за вас і за нас, що ми маємо кращих синів нашої рідної земмлі", - привітали спортсмена пiдписники.

Також до привітань приєднався ще один спортсмен – український борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

Він написав такі слова: "Вітаю Саню Гвоздика з такою важливою та довгоочікуваною перемогою. Вона принесла йому титул чемпіона за версією WBC. Красень, проявив мужність та волю до перемоги, плюс до всього, зняв всі питання шикарним нокаутом! Український бокс в черговий раз показав свої лідируючі позиції в світі!! І що з кулаками до нас краще не лізти – чревате наслідками.

Скрін поста (instagram.com/zhanbeleniuk)

Раніше повідомлялося про те, що Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів.

До цього ми писали, як Ломаченко та Усик розважаються в Каліфорнія.

Відео: РБК-Україна