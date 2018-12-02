"Клац-клац": в сети появилось видео из раздевалки Гвоздика после победы

После боя с Адонисом Стивенсоном в раздевалке украинского боксера и теперь уже чемпиона в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика после его победы над канадцем царила веселая, праздничная атмосфера. Видеоролик был опубликован в Twitter, в аккаунте Александра Усика "USYKEIN".

На кадрах попавшего в сеть виде в сеть видео запечатлен Василий Ломаченко, который изображает, как будто пытался отрезать кусок от чемпионского пояса фото его экс-чемпионом Стивенсоном. Делает Василий это со словами "клац-клац", а после этого боксер предложил сделать новое фото размером 3х4 у стенки, чтобы вставить его на специальное место на поясе.

После этого Александр Гвоздик сделал несерьезное замечание, что Василий держит пояс канадского спортсмена, который Гвоздик должен вернуть, а вот уже свой, со своим фото, он получит совсем скоро.

Видео из раздевалки Гвоздика после победы (twitter.com/hs_dr)

Как сообщалось ранее, Адонис Стивенсон оказался в реанимации после нокаута от Гвоздика.

Ранее мы писали о том, что Гвоздик и Стивенсон провели дуэль взглядов.

Кстати, Styler рассказывал о том, как украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко в Калифорниивесело проводят время между тренировками.

Видео: РБК-Украина