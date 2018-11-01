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Охоронець президента закарпатського "Минай" побив вболівальника "Динамо" та погрожував пістолетом

STYLERСпорт    01.11.2018 - 21:00

Конфлікт з невідомими озброєними людьми на секторі ультрас "Динамо" в Минаї. Відео перше (відео: YouTube / На виїзді)

Після матчу між київським "Динамо" та закарпатським "Минай" у 1/8 фіналу Кубка України, в якому "біло-сині" здобули перемогу з рахунком 3:1, стався неприємний інцидент. Охоронець президента ужгородського клубу побив вболівальника "Динамо" і погрожував пістолетом, розповів один з ультрас на своїй сторінці в Facebook.

"Оця людина (кажуть охорона президента ФК "Минай", екс-регіонала, начальника Чопської митниці) прийшла в кінці матчу на гостьову трибуну, вдарила одного з ультрас потім дістала пістолет, його колега (ліворуч) залив всіх газовим балончиком", - йдеться у публікації.

Охоронець президента закарпатського &quot;Минай&quot; побив вболівальника &quot;Динамо&quot; та погрожував пістолетомОхоронець президента закарпатського &quot;Минай&quot; побив вболівальника &quot;Динамо&quot; та погрожував пістолетом

Скрін: facebook.com/vitaliy.sheremeta.7

Також він висловив припущення, що це місцеві "тітушки".

Охоронець президента закарпатського &quot;Минай&quot; побив вболівальника &quot;Динамо&quot; та погрожував пістолетомОхоронець президента закарпатського &quot;Минай&quot; побив вболівальника &quot;Динамо&quot; та погрожував пістолетом

Скрін: facebook.com/vitaliy.sheremeta.7

Поліція їх не чіпала, додав вболівальник.

Конфлікт з невідомими озброєними людьми на секторі ультрас "Динамо" в Минаї. Відео друге (відео: YouTube / На виїзді)

Також представник ультрас пізніше написав, що поговорив з таксистом по дорозі з Ужгорода в Мукачево, і той підтвердив, що озброєний чоловік на відео дійсно є охороною президента "Минаю".

"А президент "Минаю" хто? Чиновник! Валерій Пересоляк, начальник митного посту Тиса. Чиновник утримує команду професіоналів, сьогодні пригощав весь стадіон пивом (чеським, явно контрабандним) і круасанами, напевно в нього зарплата вище ніж у топів НАК "Нафтогазу"?", - йдеться у публікації.

Охоронець президента закарпатського &quot;Минай&quot; побив вболівальника &quot;Динамо&quot; та погрожував пістолетомОхоронець президента закарпатського &quot;Минай&quot; побив вболівальника &quot;Динамо&quot; та погрожував пістолетом

Скрін: facebook.com/vitaliy.sheremeta.7

Раніше повідомлялося, що ультрас футбольного клубу "Динамо" Загреб "Bad Blue Boys" виступили проти рішення Хорватського футбольного союзу звільнити з національної збірної скаута Огнена Вукоєвича через відеозвернення з футболістом Домагоем Відою.

Також ми писали про те, що в Україну не пропустили 4 ультрас російського футбольного клубу "Торпедо".

Нагадаємо, що 9 травня футбольні фанати розігнали загони правоохоронців, які забезпечували порядок перед матчем Динамо-Шахтар в місті Дніпро.

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Відео: РБК-Україна

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